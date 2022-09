Marko Cortés, Dresser y hasta el “Estaca” fueron denunciados por Morena por violencia política

Andrea Chávez, Julieta Ramírez, Adriana Bustamante y Ana Ayala interpusieron una queja ante el INE por violencia política contra Delfina Gómez (Foto: Twitter/@JulietaRamirezP)

Un grupo de diputadas federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) denunciando violencia política en materia de género contra quien hasta el pasado 31 de agosto se desempeñó como titular de la Secretaría de la Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez.

De este modo, Andrea Chávez, diputada federal por Chihuahua, acompañada de las legisladoras Julieta Ramírez, Adriana Bustamante y Ana Ayala, acusaron a un grupo de políticos y comunicadores por haber violentado a su compañera de partido. Entre los señalados se encuentra el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés y los diputados federales Jorge Triana e Hiram Hernández Zetiana.

Por su parte, también fueron apuntados diversos comunicadores como la politóloga Denise Dresser, el columnista Raymundo Riva Palacio, el ex diputado Fernando Belauzarán Méndez y el conductor José Ramón San Cristóbal, conocido como “El Estaca”.

Respaldo la queja presentada por la Dip.@AndreaChavezTre y 70 legisladoras en contra de actores como Marko Cortés y Denisse Dresser por ejercer violencia política por razón de género contra la Maestra Delfina Gómez.

No permitiremos el golpeteo de la derecha y el silencio del INE. pic.twitter.com/pUoEd306Hn — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) September 1, 2022

Frente a la Oficialía de Partes del INE, Chávez Treviño dio a conocer que se presentó la queja en defensa de la futura candidata de Morena al Estado de México. “En este día les hemos convocado para dar anuncio de una queja que acabamos de interponer aquí en el Instituto Nacional Electoral para acompañar a nuestra compañera de lucha de muchos años, la maestra Delfina Gómez”.

De acuerdo con la diputada de 25 años, Delfina “ha sido víctima en reiteradas ocasiones de violencia política de género, ejercida no solamente por integrantes de la oposición, de partidos opositores al gobierno de la Cuarta Transformación, sino también de una serie de comunicadores”.

En ese sentido, dio a conocer que las cuatro mujeres representaban a 70 legisladoras de los tres grupos parlamentarios que integran la coalición Juntos Hacemos Historia. La queja fue interpuesta por presuntas violaciones a la normatividad electoral, por lo que pidieron que se inicie un procedimiento especial para sancionar a los acusados por ejercer violencia política contra Gómez Álvarez.

Delfina Gómez dejó la titularidad de la SEP para contender por la gubernatura del Estado de México (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

“Estamos denunciado a Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional; a Denise Dresser, politóloga; a Fernando Belauzarán Méndez, que es un vocero de la oposición; al diputado federal del grupo parlamentario del PRI, Hiram Hernández Zetina, al diputado federal del grupo parlamentario del PAN, Jorge Triana Tena y al ciudadano José Ramón San Cristóbal por diversas expresiones emitidas a través de redes sociales que se encuentran en el delito de violencia política de género”.

En ese canon, Chávez consideró que la denuncia es una “oportunidad para que el INE demuestre que no actúa con fines partidistas cargando la balanza a favor de los grupos parlamentarios de oposición”.

Asimismo, en días previos el presentante de Morena ante INE, Mario Rafael Llergo, pidió al árbitro electoral comenzar una investigación por lo que llamó “una campaña negra” y de desprestigio en contra de la exsecretaria federal. Durante la sesión Ordinaria del Consejo General del INE, el morenista mencionó varias frases en contra de Delfina, como un tuit de Denise Dresser que decía: “Una delincuente electoral será candidata de Morena al Estado de México”.

A Delfina Gómez no se le critica por ser mujer. Se le critica por desviar recursos descontados a los trabajadores, lo cual es un delito electoral. La multa (por ley) es al partido, no a la persona



Háganse cargo en @PartidoMorenaMx de las/los candidatos que defienden y encumbran — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 23, 2022

Sin embargo, Dresser respondió a la acusación de Rafael Llergo, pues aseveró a través de su cuenta de Twitter que a Gómez Álvarez no se le critica por ser mujer, sino por desviar recursos. “A Delfina Gómez no se le critica por ser mujer. Se le critica por desviar recursos descontados a los trabajadores, lo cual es un delito electoral. La multa (por ley) es al partido, no a la persona. Háganse cargo en Morena de las/los candidatos que defienden y encubran”.

SEGUIR LEYENDO: