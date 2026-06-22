El consumo de suplementos nutricionales crece entre quienes buscan mejorar la salud y el rendimiento físico con proteína en polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de suplementos nutricionales gana terreno entre quienes buscan mejorar su salud y rendimiento físico.

Entre las opciones más populares destaca la proteína en polvo adicionada con colágeno y magnesio, una combinación que promete no solo apoyar el desarrollo muscular, sino también fortalecer articulaciones, huesos y otros tejidos del cuerpo.

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Especialistas en nutrición señalan que este tipo de fórmulas puede ser una alternativa para complementar la alimentación diaria, sobre todo en personas con estilos de vida activos o necesidades específicas de recuperación.

La proteína en polvo adicionada con colágeno y magnesio se usa como complemento para apoyar desarrollo muscular, articulaciones y huesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Tiene más beneficios consumir proteína en polvo adicionada con colágeno y magnesio?

Consumir proteína en polvo adicionada con colágeno y magnesio puede aportar varios beneficios, dependiendo de la dieta y necesidades individuales.

A continuación te decimos cuáles los principales efectos que reportan fuentes especializadas de consumir proteína en polvo adicionada con colágeno y magnesio

1. <b>Aporte proteico y recuperación muscular</b>

La proteína en polvo ayuda a cubrir los requerimientos diarios de proteína, lo que es útil para personas que hacen ejercicio, buscan ganar masa muscular o necesitan mayor recuperación tras actividad física.

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El colágeno es una proteína estructural que puede apoyar la salud de tendones, ligamentos y articulaciones.

2. <b>Salud articular y de la piel</b>

El colágeno, al ser la proteína principal de la piel, cartílagos y tejidos conectivos, puede contribuir a la elasticidad de la piel y a la reducción de molestias articulares cuando se consume regularmente.

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3. <b>Mejor función muscular y nerviosa</b>

El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento muscular, la transmisión nerviosa y la síntesis de proteínas. Su presencia puede ayudar a prevenir calambres y mejorar el rendimiento físico.

4. <b>Fortalecimiento óseo</b>

El colágeno puede mejorar la densidad mineral ósea y el magnesio contribuye a la salud de los huesos, por lo que juntos pueden ser aliados en la prevención de problemas óseos, sobre todo en personas adultas.

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5. <b>Apoyo en la síntesis de colágeno endógeno</b>

El magnesio es un cofactor en la síntesis natural de colágeno en el cuerpo, por lo que su combinación puede potencializar la producción interna de esta proteína.

Consideraciones

Estos beneficios pueden variar según la calidad y concentración de los ingredientes, así como la dieta y estilo de vida de cada persona.

No sustituyen una alimentación balanceada ni el tratamiento médico para condiciones específicas.

Es recomendable consultar a un nutriólogo antes de incorporar suplementos a la dieta, sobre todo si existen condiciones de salud.

Hombres y mujeres añaden colágeno en polvo a sus bebidas diarias, promoviendo el bienestar y el cuidado de la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor manera de consumir proteína en polvo con colágeno hidrolizado y magnesio para obtener sus beneficios

La mejor manera de consumir proteína en polvo con colágeno hidrolizado y magnesio depende de tus objetivos, tu rutina diaria y tus necesidades nutricionales.

Te comparto recomendaciones prácticas basadas en consensos de nutrición deportiva y salud general:

1. Hora de consumo

Después del ejercicio: Es el momento más recomendado si buscas recuperación muscular, ya que el cuerpo aprovecha mejor los nutrientes para reparar y construir músculo.

En el desayuno o entre comidas: Puede ayudar a incrementar la ingesta diaria de proteína, sobre todo si tienes dificultades para alcanzar los requerimientos solo con alimentos.

2. Preparación

Disolver en agua o leche: Mezcla la porción recomendada (usualmente una medida del scoop que viene en el envase) en 200-300 ml de agua, leche o bebida vegetal. Usar leche incrementa el aporte proteico.

Evita altas temperaturas: El colágeno y la proteína pueden degradarse si se exponen a temperaturas muy altas. No lo agregues directamente a líquidos hirviendo.

Mezclar con otros alimentos: Puedes añadirlo a licuados, yogurt, avena o recetas de panqués, siempre que no se expongan a calor extremo por mucho tiempo.

3. Dosis

Sigue las indicaciones del envase: Generalmente, una dosis al día es suficiente para la mayoría de los adultos sanos.

Dosis personalizada: Si tienes requerimientos específicos (por ejemplo, en entrenamiento de alto rendimiento), consulta a un nutriólogo para ajustar la cantidad.

4. Constancia

El consumo debe ser regular para notar efectos en recuperación, piel, articulaciones y huesos. Los beneficios del colágeno, en particular, suelen observarse después de varias semanas de uso diario.

5. Hidratación y dieta balanceada

Asegúrate de mantenerte bien hidratado y llevar una dieta variada, ya que los suplementos no sustituyen una alimentación completa.

6. Precauciones

Si tienes problemas renales, hepáticos, o tomas medicamentos, consulta al médico antes de empezar cualquier suplemento.

Verifica que el producto cuente con registros sanitarios y provenga de marcas confiables.