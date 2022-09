“Fue un error sin motivos políticos”: Sectei desmintió despido de amiga de Marcelo Ebrard

(Foto: Twitter)

Luego de que Luz María Rodríguez Pérez, funcionaria adscrita a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) del gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, denunció a través de Twitter que recientemente le solicitaron su renuncia por simpatizar con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, la dependencia aclaró que todo se trata de un error.

Y es que este 31 de agosto la funcionaria dijo a través de sus redes sociales que le solicitaron su renuncia. La razón: su inclinación por Ebrard Casaubón para que sea el abanderado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a las elecciones presidenciales del 2024.

Aseguró que su agrado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido igual desde hace varias décadas, ya que él la motivó e inspiró a “ayudar en la Ciudad”.

Hoy, tras casi 4 años, concluyo mi ciclo en el @GobCDMX.



Recientemente se me solicitó renunciar 🤷🏻‍♀️. La causa es mi simpatía hacia @m_ebrard, ésta es de décadas, él me motivó e inspiró a ayudar en la Ciudad.



Grandes amigas y amigos quedan de éste paso, nos veremos pronto.



👇🏻 — Luz María Rodríguez (@luzmiazul) August 31, 2022

Aunado a ello, dijo que las preferencias no deberían ser motivo de división entre morenistas, puesto que “son tiempos de unidad en torno al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de la 4ª transformación de la vida pública de México”.

Luego de declarar los motivos por los que supuestamente le pidieron su renuncia al organismo capitalino, se despidió con un: “Nos veremos pronto” y “hay muchísimo por hacer”.

Ante ello el propio Marcelo Ebrard le envió un mensaje de respaldo: “Abrazo amiga querida. Respetar simpatías debiera ser ya costumbre”.

Sin embargo, a pesar de la denuncia de Rodríguez Pérez y la polémica que ésta generó entre la opinión pública la Sectei desmintió que se le haya pedido dejar su cargo y que se le esperaba con los brazos abiertos para que regrese al puesto en el que fue contratada.

Con relación a la renuncia de la servidora pública Luz María Rodríguez Pérez, adscrita a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTEI), esta dependencia informa lo siguiente: pic.twitter.com/Md7cVuDmT4 — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) September 1, 2022

Detalló Sectei que la situación derivó de un error, que nada tiene que ver con un tema político, y que está más apegado a una situación de faltas administrativas registradas tras la reincorporación por la pandemia de COVID-19.

“Se trata de un error de la Sectei [la supuesta solicitud de renuncia], pues tras una revisión de los servidores públicos que se habían incorporado después de la pandemia, esta dependencia no halló registro alguno de la asistencia de Rodríguez Pérez; no obstante, no se corroboró que dicha ciudadana estaba comisionada a la Subsecretaría de Gobierno, donde laboró hasta el mes de agosto”, señaló la dependencia.

“Esta circunstancia no está relacionada con algún tema político. El Gobierno de la Ciudad de México contactó a Rodríguez Pérez para ofrecerle nuevamente su plaza de trabajo, si es que ella así lo desea”, añadió la Sectei.

Luz María Rodríguez y Marcelo Ebrard (Foto: Twitter/@luzmazul)

Luego de la respuesta de la dependencia capitalina la simpatizante del canciller no volvió a mencionar nada sobre el tema. A pesar de la misiva de la dependencia algunos usuarios de redes sociales dijeron que aún no quedó claro si le pidieron o no su renuncia, aún si fue por otros motivos.

Más sobre Luz María Rodríguez Pérez

La funcionaria es licenciada en Derecho, empresaria y cuenta con un Doctorado Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (Imele). En 2018 llegó al gobierno de la Ciudad de México de la mano de Claudia Sheinbaum luego de ganar la contienda electoral.

En ese entonces Luz María fue presentada por la jefa de Gobierno como vínculo con el sector empresarial. Una vez que arrancó la administración de Morena, Rodríguez Pérez adquirió el puesto de directora de Economía Social y Solidaria de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México posteriormente cambió hasta llegar a la Sectei.

SEGUIR LEYENDO: