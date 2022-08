Igancio Mier respondió a Miguel Barbosa: “Realmente le pido que se serene y que respete”

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier le pide a Miguel Barbosa que se serene. (Foto: especial).

Luego de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa retiraró su amistad a Gerardo Fernández Noroña por apoyar a Ignacio Mier para la candidatura de Puebla, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, durante un encuentro con la prensa aseguró que no hay pre campaña, sólo hubo un informe legislativo; y solicitó al gobernador de Puebla que se serene.

“Seguramente alguien le está informando mal, yo realmente le pido que se serene y que respete. Gerardo Fernández Noroña es un activo muy importante dentro de la cuarta transformación, es vicecoordinador del Partido de Trabajo, él me acompañó como vicecoordinador, somos aliados por el PT”.

Respecto a lo que dijo Miguel Barbosa que Noroña no es tomado en cuenta entre los políticos cercanos, Igancio Mier dijo: “Lo único que puedo decir de Gerardo, además de reconocerlo como un político serio, congruente, apasionado e intenso, le tengo gratitud como coordinador y como compañero porque nos ha acompañado siempre.

"Gerardo Fernández Noroña es un activo muy importante dentro de la cuarta transformación", aseguró Igancio Mier. (Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM).

Recordemos que el día de ayer Barbosa lanzó fuertes declaraciones contra Noroña al grado de romper amistad con el diputado federal del Partido del Trabajo “A todos ellos, al presidente Nacional Mario Delgado, a todos los factores políticos nacionales, que piensan que pueden imponer a Igancio Mier como candidato bajo lo que llaman acto de unidad, no, les digo desde acá que en Puebla se tiene que respetar el derecho de los poblanos y poblanas a decidir quien debe ser el candidato o candidata de Morena a la gubernatura y a todas las demás candidaturas”.

Y consideró que se debe respetar el derecho a elegir: “No se trata de impedir que alguien no sea, sino de que no se imponga a alguien con discursos. Se tiene que respetar el derecho a elegir, y así que gane Mier o cualquiera”,

En otros temas, respecto al próximo arranque del periodo ordinario de sesiones, el diputado Igancio Mier comentó: “En treinta años se perdió el debate, la discusión, la confrontación de proyectos distintos y fueron lo mismo, todos los partidos perdieron color, partidos que se descafeinaron, nosotros representamos dos proyectos, los mexicanos votaron por un proyecto diferente, tenemos que ser congruentes en eso y no fallar al pueblo de México y eso genera debate, genera discusión.

Ignacio Mier dijo que la coordinación de Morena, el Partido Verde y el PT se comprometen en propiciar y privilegiar el diálogo. (Foto: Twitter/NachoMierV)

Resaltó que la coordinación de Morena, el Partido Verde y el PT se comprometen en favorecer, propiciar y privilegiar el diálogo. “Yo espero, he platicado con los coordinadores en lo individual, espero que lo hagamos en las próximas horas como coalición, he platicado también con la coalición Va por México, para que vayamos construyendo un inicio de periodo sin mayores sobresaltos”.

Anunció que como primer paso habrá cambios en la mesa directiva, por lo que espera no haya controversia como en los últimos tres años. Informó que el Comité de administración lo presidirá el Partido Revolucionario Institucional (PRI); la mesa directiva le corresponde al Partido Acción Nacional (PAN); y la junta de coordinación política, que es el órgano superior de gobierno, le tocará a Morena.

