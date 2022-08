Miguel Barbosa rompió su amistad con Gerardo Fernández Noroña: “Perdiste a un amigo”

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña ya no son amigos. (Foto: Infobae).

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta rompió su amistad con el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña después de que apoyó el autodestape del diputado federal Ignacio Mier Velazco por la gubernatura de dicho estado el pasado sábado.

Durante una conferencia realizada este lunes, el mandatario se mostró muy enojado al grado que dio por terminada su relación de amistad con Noroña. “Aquí se te apreciaba y se te respetaba, perdiste a un amigo, te lo digo, para que ya no andes haciendo tiktoks ni ese tipo de payasadas, pediste a un amigo, alguien que te apreciaba, siempre te apreció y te respetó, ¿de acuerdo?”

Pero, además, el gobernador consideró que el legislador ha sido engañado por Mier y sus políticos cercanos, pues considera que no lo toman en serio: “Y a esos a los que le hiciste el favor de hablar de esto porque te pidieron que vinieras a ser destapador, nunca te han tomado en serio Gerardo, nunca, salvo que tú ya sepas que no vas a ser candidato a presidente de la República y que estés buscando ya un acuerdo para hacer una candidatura, yo sí te he respetado y te he querido cabrón”.

Miguel Marbosa rompe amistad con Gerardo Fernández Noroña (Video: Twitter/@ignacio_angel)

El destape anticipado del diputado federal Ignacio Mier Velazco molestó tanto a Barbosa, que condenó el apoyo que tuvo de la dirigencia nacional de Morena y políticos nacionales, y a quienes exigió no imponerlo como candidato a la gubernatura de Puebla en 2024.

“A todos ellos, al presidente Nacional Mario Delgado, a todos los factores políticos nacionales, que piensan que pueden imponer a Igancio Mier como candidato bajo lo que llaman acto de unidad, no, les digo desde acá que en Puebla se tiene que respetar el derecho de los poblanos y poblanas a decidir quien debe ser el candidato o candidata de Morena a la gubernatura y a todas las demás candidaturas”.

Y resaltó que se debe respetar el derecho a elegir: “No se trata de impedir que alguien no sea, sino de que no se imponga a alguien con discursos. Se tiene que respetar el derecho a elegir, y así que gane Mier o cualquiera”, exigió en rueda de prensa.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa: "No se trata de impedir que alguien no sea, sino de que no se imponga a alguien con discursos". (Foto: especial)

Barbosa Huerta, quien reclamó al presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo y al diputado federal Gerardo Fernández Noroña los mensajes que le enviaron en el evento, donde le exigieron unidad en apoyo a Mier Velazco, dijo: “Noroña que es experto en crear unidad que venga a provocar la unidad cuando el pueblo tenga que decidir, la unidad se expresa en el momento en que se desarrollan procedimientos partidarios, democráticos, encuesta o consulta para decidir quienes son los candidatos, incluyendo desde luego gobernador y gobernadora”.

Recordemos que el sábado el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco aprovechó el evento de su cuarto informe como legislador para dar a conocer sus aspiraciones por la gubernatura del estado de Puebla.

En compañía del dirigente nacional de Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, legisladores federales, y los gobernadores de Morelos y Sinaloa, Cuauhtémoc Blanco y Rubén Rocha, respectivamente, Mier Velazco arrancó su campaña para buscar la candidatura del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Igancio Mier buscará la candidatura de Puebla. (Foto: Twitter/@NachoMierV)

Tras reconocer sus aspiraciones por la candidatura, agregó: “Sin violentar la ley, le digo al presidente de mi partido y a la gente de mi movimiento que en el momento oportuno voy a realizar unas visitas para preguntarles a los poblanos y poblanas, a todos y todas les voy a preguntar si ustedes quieren que encabece un gobierno transformador en todo el estado”.

