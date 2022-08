Sacerdote de Xochimilco canceló la fiesta anual de la comunidad e intentaron lincharlo

Linchamiento de sacerdote en Xochimilco. (Foto: captura de pantalla Twitter)

Un sacerdote de San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía de Xochimilco, estuvo a punto de ser linchado por los habitantes del pueblo, luego de que cancelara las fiestas anuales de la comunidad y de que se revelaran irregularidades en su administración, además de robarse los fondos de la celebración de la parroquia de San Luis Obispo de Tolosa. Fue entonces que el pasado 21 de agosto, decenas de pobladores arribaron a la iglesia para hacer pagar al párroco, entraron por la fuerza a la sacristía y alcanzaron a arrancarle la sotana.

Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional y de la policía intervinieron a tiempo para resguardar al religioso y salvarle la vida. La multitud enfurecida pedía a gritos que lo dejaran salir del domicilio donde se encontraba, “Que lo saquen! Que lo saquen!”, “Fuera, fuera” y “Ratero”, fueron solo algunas de las reclamaciones que hicieron los habitantes ansiosos de tomar las riendas del asunto.

Incluso, también tuvo que acudir el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, para tratar de calmar a la turba que irrumpió en la iglesia para sacar al sacerdote.

La multitud enfurecida entró a la iglesia y sacó por la fuerza al sacerdote. (Foto: captura de pantalla Twitter)

“Formemos alguna comisión, si no, no vamos a avanzar (…) que ustedes determinen, tranquilos, el asunto no es que se vaya o se quede, es encontrar una solución”, aseveró el alcalde.

Pasaron algunos minutos para que la gente entablara diálogo con las autoridades y finalmente anunciaron que el párroco se retiraba definitivamente de la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa y que dejaba su cargo. El hombre salió de su refugio custodiado por policías que lo encaminaron a un vehículo para sacarlo del poblado; entre gritos, chiflidos y groserías que la gente le seguía gritando a su paso.

Linchamientos en México

Según datos de la organización, un linchamiento se define como “la agresión física cometida por un grupo, turba o multitud contra una persona que provoca su muerte”, mientras que un intento de linchamiento es cuando se somete y golpea a la víctima, sin que cause su muerte.

Los altos índices de violencia, la falta de confianza en las autoridades y los elevados niveles de impunidad es lo que ha provocado que pobladores de distintas regiones de México, “tomen la justicia por sus propias manos”, lo que ha derivado en actos o intentos de linchamiento en contra de presuntos criminales.

Puebla y Tlaxcala son las entidades con el mayor número de linchamientos, con al menos dos casos cada una, según lo registrado por medios de comunicación. Los otros estados donde se han identificado este tipo de ejecuciones son: Tabasco, Chiapas, Durango, Oaxaca, Estado de México, Veracruz e Hidalgo.

Hasta el pasado 10 de junio de 2022, se han reportado 11 actos de linchamiento a lo largo de toda la República Mexicana, así como el intento de otros 115. (Foto: archivo)

Uno de los últimos casos, fue el ocurrido el pasado 10 de junio, en Puebla, el cual sigue provocando la indignación y desconcierto de los mexicanos: Daniel Picazo González, un joven abogado de 31 años de edad, fue linchado y quemado vivo por habitantes de Huauchinango tras confundirlo con un supuesto “robachicos”.

De acuerdo con el informe Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios, realizado por la organización Causa en Común, hasta el pasado 10 de junio se han reportado 11 actos de linchamiento a lo largo de toda la República Mexicana, así como el intento de otros 115.

SEGUIR LEYENDO: