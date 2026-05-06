Cuáles son los alimentos que ayudan a saciarte y a sentirte lleno por más tiempo, comprobado médicamente

Una persona disfruta de una comida rica en proteínas y fibra, como pollo a la parrilla, quinoa, aguacate y frutos rojos, para promover una saciedad duradera y un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse satisfecho por más tiempo después de comer depende no solo de la cantidad de calorías, sino de la combinación de alimentos que se eligen y de cómo estos influyen sobre el organismo.

Con motivo del Día Mundial de la Nutrición, celebrado cada 28 de mayo, expertos señalan que ciertos alimentos pueden ayudar a controlar el hambre y prolongar la saciedad, lo que puede facilitar el control del peso y evitar la ingesta excesiva de comida.

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La nutrióloga Kylie Arrindell del Hospital Houston Methodist explica que la saciedad es la sensación de llenura que se experimenta después de comer y que evita la aparición temprana del hambre.

Entre los factores que influyen, destacan la composición de los alimentos, la masticación, la velocidad al comer y las respuestas hormonales. “Sentirse satisfecho por más tiempo implica mucho más que solo contar calorías”, sostiene la experta.

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Proteínas y fibra: combinación que prolonga la saciedad

Proteínas y fibra: combinación que prolonga la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los macronutrimentos, la proteína es el que más contribuye a la sensación de saciedad, seguido de los carbohidratos ricos en fibra y las grasas saludables. Arrindell explica:

“La proteína es el macro nutrimento que con mayor probabilidad te hará sentir más saciado, pero los carbohidratos ricos en fibra —como los granos integrales, frijoles, lentejas, avena, frambuesas y algunas verduras como col rizada y alcachofas— ocupan un cercano segundo lugar”.

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La experta agrega que los carbohidratos refinados, presentes en productos como pan blanco o arroz blanco, se digieren de forma rápida y solo ofrecen una saciedad momentánea. En contraste, las grasas saludables, como las monoinsaturadas y poliinsaturadas, ayudan a sentirse lleno aunque deben consumirse con moderación por su alta densidad calórica.

Una combinación eficiente para prolongar la saciedad incluye alimentos como yogur griego con frambuesas y almendras. Esta mezcla aporta proteína, fibra y grasas saludables, componentes que según la especialista del Hospital Houston Methodist ayudan a reducir la probabilidad de comer en exceso entre comidas.

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Factores que determinan cuánto tiempo te sientes lleno

La velocidad al comer también es un elemento relevante. Comer despacio permite que el estómago envíe señales al cerebro cuando ya está lleno, mientras que masticar adecuadamente contribuye a la percepción de saciedad. Además, el volumen de la comida, como sucede con frutas y verduras frescas, puede llenar físicamente el estómago y prolongar la sensación de satisfacción.

Al no tener la fibra de la fruta, los jugos aportan azúcar pero no generan sensación de saciedad (iStock)

A nivel hormonal, la grelina y la leptina regulan el hambre y la saciedad, aunque su función puede verse alterada por la composición de la dieta y por hábitos de alimentación poco saludables. La nutrióloga indica:

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“El bajón de azúcar que ocurre después de picos de glucosa en sangre puede hacer que tu cerebro piense que tienes hambre otra vez, incluso si comiste hace poco”. Este fenómeno se presenta sobre todo tras consumir alimentos con carbohidratos refinados o azúcares simples.

Alimentos que dificultan sentirte lleno por más tiempo

Los alimentos procesados y los productos altos en calorías pero bajos en nutrimentos, como papas fritas, refrescos, galletas y pasteles, suelen ofrecer una saciedad breve. Estos productos, al carecer de proteína, fibra y grasas saludables, provocan que el hambre regrese pronto.

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“Los carbohidratos refinados pueden provocar picos de glucosa en sangre, lo que afecta negativamente la saciedad”, detalla Arrindell.

El cuerpo a veces responde con una liberación elevada de insulina para reducir la glucosa, lo que genera un descenso rápido de energía y la sensación de hambre antes de tiempo. Esta dinámica puede dificultar mantener la saciedad y complicar la pérdida de peso, además de contribuir con el tiempo a la resistencia a la insulina y al desarrollo de diabetes tipo 2.

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Un plato vibrante presenta seis mini hamburguesas con queso, tomate y lechuga, acompañadas de papas fritas, kétchup y mayonesa, sobre un mantel colorido ideal para el Día del Niño y la Niña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de alimentos y hábitos marca la diferencia

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en México recomienda priorizar alimentos frescos, ricos en proteína y fibra, para favorecer la sensación de llenura.

Entre los alimentos sugeridos se encuentran pescado, pollo, huevo, leguminosas, nueces, frutas y verduras de alto volumen y baja densidad calórica.

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Los expertos concluyen que mantener la saciedad por más tiempo se logra con una dieta que combine proteína, fibra y grasas saludables, además de hábitos como comer despacio y evitar productos procesados. El control del hambre no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de elecciones informadas sobre lo que se lleva a la mesa.