Lincharon y quemaron vivo en Puebla a ex funcionario por confundirlo con “robachicos”

Daniel Picazo era un joven de 31 años que fue linchado en Puebla

El pasado 10 de junio, el joven de 31 años Daniel Picazo Hernández, fue asesinado en Papatlazolco Huachinango en Puebla. Los vecinos de la comunidad fueron alertados de que dos hombres se encontraban dando vueltas para secuestrar niños y al querer tomar cartas en el asunto recurrieron al uso de barricadas para dar con los presuntos culpables. Sin embargo, Daniel fue señalado erróneamente, linchado y quemado vivo.

Daniel era ex funcionario de la Cámara de Diputados y secretario particular de la diputada federal Joanna Felipe Torres del Partido Acción Nacional (PAN). Fue abordado por los pobladores alrededor de las 22:00 horas, golpeado y llevado a las canchas de la comunidad en donde lo quemaron vivo. Momentos después de lo ocurrido, polícias municipales y estatales, así como paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar pero Daniel ya no tenía signos vitales.

La madrugada del sábado 11 de junio los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) comernzaron con el levantamiento del cadáver y fue trasladado al anfiteatro municipal para la necropsia correspondiente en donde se identificó como Daniel Picazo Hernández. El cuerpo después fue entregado a su familia, quien reside en la Ciudad de México.

De acuerdo con información de sus familiares, Daniel era amante de viajar

El Ayuntamiento de Huachinango informó que la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Huauchinango recibió un llamado al teléfono del Sector Presas aproximadamente a las 21:38 horas, en donde se avisó que un hombre detenido por habitantes de Papatlazolco en la calle prolongación Cuauhtémoc.

Al llegar el sitio, Daniel se encontraba sometido por aproximadamente 30 personas y la policía intentó resguardarlo para evitar que le siguieran haciendo daño; sin embargo, los pobladores impidieron esto y llevaron a Daniel a las canchas de la comunidad donde se encontraban alrededor de 200 personas, donde le prendieron fuego.

“El H. Ayuntamiento de Huauchinango reprueba enérgicamente este acto y reitera que las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos de nuestro estado de derecho, siempre vamos actuar conforme a la ley, ya que la justicia por propia mano, no es justicia, sino barbarie. Las autoridades competentes ya investigan lo ocurrido a fin de determinar responsabilidades”, escribió el Ayuntamiento de Huachinango.

El H. Ayuntamiento de Huauchinango reprobó el acto a manos de los pobladores

“Elegí mi foto favorita para despedirme de ti, enterarme de la forma en que te arrebataron la vida me provoca la mayor repulsión hacia la gente que injustamente lo hizo sin saber que eras un profesionista, incapaz de hacer daño a nadie, amante de los viajes y de la vida, con un futuro brillante, vuela muy alto mi Dany, confío en que Dios hará justicia a toda esa gente que te cortó las alas… sólo por estar en el momento y lugar equivocados. Disfrutaste tu corta vida como mejor te gustaba, descansa en paz”, escribió la hermana de Daniel, Madeline. Además utilizó el hashtag “Justiciaparadanielpicazo”.

La página oficial de Twitter de los Diputados del PAN comentaron: “Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido @AccionNacional enviamos nuestras condolencias a la familia de Daniel Picazo González y exigimos justicia ante este lamentable hecho. Nuestras oraciones con su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

El cuerpo de Daniel fue entregado a su familia quien reside en la Ciudad de México (Foto: Facebook/ Madeline R. Picasso)

Este caso causó indignación en los cibernautas quienes pidieron justicia por lo ocurrido. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión compartieron su pésame hacia la familia de Daniel mediante un mensaje en Facebook: “Las diputadas y los diputados de la LXV Legislatura lamentamos el sensible fallecimiento del abogado: Daniel Picazo. Quien hasta marzo de 2022 se desempeñó como asesor en esta Cámara. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, deseándoles pronta resignación”.

SEGUIR LEYENDO: