México

Sicarios ingresan a hospital y ejecutan a propietario en Guerrero

El médico fue atacado a balazos dentro de su clínica por un grupo armado

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Cinta amarilla con la frase 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' en letras negras, estirada horizontalmente frente a una calle borrosa y oscura.
Elementos de seguridad acudieron tras el ataque armado en la Costa Chica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia volvió a irrumpir en espacios destinados a la salud. Un grupo armado ingresó a una clínica privada en la región de la Costa Chica de Guerrero y asesinó a balazos al médico y propietario del establecimiento, un hecho que ha generado conmoción entre la población local y encendió alertas sobre la seguridad del personal sanitario.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió la mañana del martes dentro de la clínica “La Familia”, ubicada en el municipio de Marquelia. Sujetos armados irrumpieron en el inmueble y dispararon directamente contra el doctor Alberto Álvarez, quien se encontraba en su consultorio.

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Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar, mientras que personal del establecimiento intentó auxiliar al médico y solicitó apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, la víctima falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Ataque directo dentro del consultorio

Los primeros informes indican que el crimen ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando hombres armados ingresaron directamente al establecimiento y abrieron fuego contra el médico, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

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El doctor era considerado un profesional reconocido en Marquelia y municipios cercanos, donde atendía a pacientes de manera constante, lo que hizo que su asesinato causara consternación entre la comunidad.

Clínica “La Familia” en Marquelia, donde fue asesinado el médico. (Google Maps)
Clínica “La Familia” en Marquelia, donde fue asesinado el médico. (Google Maps)

Investigación en curso y contexto de violencia

El homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en la región de la Costa Chica, donde ataques armados y enfrentamientos han dejado víctimas en distintos municipios en los últimos días.

La Fiscalía de Guerrero mantiene abierta la investigación para determinar si el asesinato del médico fue un ataque directo, una represalia o está relacionado con la atención brindada a personas heridas en otros eventos violentos.

El caso también reabre el debate sobre la vulnerabilidad del personal médico en zonas con presencia del crimen organizado, donde clínicas y hospitales han dejado de ser espacios seguros.

De acuerdo con medios locales, Álvarez fue esposo de la doctora Paulina Ramos Gutiérrez, actual regidora de salud por Morena, y era presidente del Colegio Médico de Marquelia, con su organización Valle de las Tortugas también se dedicaba a la preservación de la especie.

Cabe destacar que ni Javier Tacuba Salas, presidente municipal de Marquelia, municipio en el que ocurrieron los hechos; ni Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado; ni Zipacná Jesús Torres Ojeda, fiscal general del estado, se pronunciaron ni emitieron ningún mensaje por los hechos registrados en los que perdió la vida el médico.

De acuerdo con versiones extraoficiales, difundida por medios locales, el médico habría sido sometido, torturado y degollado, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.

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