Vicente Fox llama a la oposición a aliarse: “Cuando cada quien camina por su lado, se debilita la posibilidad de ganar”

El expresidente mexicano Vicente Fox Quesada saluda frente a las banderas de Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN en un evento político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expresidente Vicente Fox Quesada publicó desde su cuenta oficial en X un mensaje dirigido a los partidos opositores en México: el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fox sostuvo que la oposición necesita “más coordinación, más acuerdos y menos división”. Insistió en que para enfrentar el proyecto encabezado por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se requiere “madurez, alianza y visión de país”.

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El exmandatario advirtió que “cuando cada organización política camina por su lado, se debilita la posibilidad de ganar”. En contraste, afirma que los acuerdos y objetivos comunes permiten que México avance.

Fragmentación y crisis de sentido en la oposición rumbo a 2027

A poco más de un año de las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán diecisiete gubernaturas, la oposición enfrenta un escenario paradójico. A pesar de conservar presencia institucional, acceso a recursos y espacios en medios, carece de una narrativa unificada que logre conectar con la mayoría ciudadana y defina una ruta clara para el país.

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(Foto: especial)

El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano llegan a 2026 con diagnósticos distintos sobre su futuro, pero coinciden en la falta de una propuesta común.

La división que marcó la contienda presidencial de 2024, cuando PAN, PRI y el entonces PRD compitieron juntos bajo la coalición “Fuerza y Corazón por México”, sigue presente. El PRD perdió su registro nacional en septiembre de 2024 tras no alcanzar el mínimo de votos, dejando un vacío que la oposición aún no logra llenar.

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Estrategias dispares ante la posibilidad de coalición

El PAN, bajo el liderazgo de Jorge Romero, había apostado por competir solo en futuras elecciones, pero recientemente expresó que analizará integrarse a una coalición. El PRI, dirigido por Alejandro Moreno Cárdenas, mantiene un discurso de fortaleza individual y asegura estar listo para competir en solitario en 2027. No obstante, Moreno también reconoce que la unidad opositora es fundamental para derrotar a Morena.

El dirigente nacional del PAN arremete contra programas sociales. | Crédito: Cuartoscuro

Movimiento Ciudadano, por su parte, mantiene una posición ambigua. Aunque gobierna estados como Jalisco y administra ciudades clave, su reto principal es transformar su imagen juvenil y urbana en una propuesta nacional sólida, especialmente en temas como seguridad, desigualdad y educación.

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“No tienen propuesta”, afirma Sheinbaum sobre la oposición

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una crítica a la oposición durante su discurso por la conmemoración del 164.º aniversario de la Batalla de Puebla:

“A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México. A ellos les decimos con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota.

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Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el evento de conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla. | (Crédito: Captura de pantalla/Youtube: Cepropie)

“A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota. A quienes odian, están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, puntualizó.