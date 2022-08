Va por México: casi 35% de los mexicanos aprueba la alianza rumbo a las elecciones en Edomex y Coahuila

Foto: @epigmenioibarra

El 34.72 % de los mexicanos aprueban la alianza opositora Va por México integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), rumbo a las elecciones de 2023 en los estados de Coahuila y Estado de México, así lo reveló este miércoles una encuesta.

De acuerdo con el sondeo divulgado por la casa encuestadora Poligrama, los estados donde la alianza presenta mejores números son: Durango, con 46.47%; Aguascalientes con 44.48%; Guanajuato (42.3%); Zacatecas con 39.99% y Baja California Sur con 39.72%.

Mientras que los estados donde la alianza presenta la tasa de rechazo más alta son Campeche con 26.86%; Veracruz (26.97%); Tlaxcala (72.91%); Tabasco con 27.98% y Chiapas (28.28%).

PRD aseguró que Va por México se encuentra defendiendo la democracia (Foto: Twitter/@PRDMexico)

En diciembre de 2020, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD oficializaron la alianza de cara a las elecciones de 2021, para postular candidatos comunes en el caso de las diputaciones federales y han mantenido la coalición para hacer fuerza como oposición.

En las elecciones de 2023, que serán la antesala de los comicios presidenciales de 2024, estarán en juego 27 cargos, entre ellos las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, actualmente gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El proceso electoral de 2023 se pondrá en marcha entre el 1 y el 7 de enero.

En Coahuila, además de elegir al sucesor del gobernador Miguel Riquelme, los coahuilenses votarán por 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional.

Alejandro Moreno aseguró que Morena no va a romper al PRI (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Mientras que en el Estado de México votarán por el nuevo gobernador que reemplace al priísta Alfredo del Mazo.

Además de que nunca ha perdido el PRI la entidad, el Estado de México es clave por ser el más poblado del país, con casi 17 millones de habitantes, y vecino de la capital mexicana.

La encuesta de Poligrama se realizó entre el 12 y el 16 de agosto telefónicamente a 32 mil personas, 1 mil por cada estado del país, con un tipo de muestreo aleatorio, un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 3.1 %.

En fechas recientes, la alianza Va por México ha sido seriamente cuestionada debido a los constantes golpes políticos en contra del líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, a través de diversos audios y datos dados a conocer por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores; pero también por los desastrosos resultados electorales en los últimos comicios.

El presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno ha sido golpeado políticamente a través de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. (Foto: EFE/Carlos Ramírez/Archivo)

Ante este panorama, varias voces han hecho un llamado para que el también partido opositor, Movimiento Ciudadano (MC) se sume a la alianza formada por el PRI, PAN y PRD, pero el partido naranja ha descartado hacerlo.

En junio pasado, el dirigente de MC, Dante Delgado calificó como una “tragedia electoral” a la alianza de Va por México, y descartó que la bancada naranja se sume a ese “proyecto fracasado” rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Mediante sus redes sociales, Delgado compartió un mensaje que dio a integrantes de su partido en Guadalajara, en el que aseguró que su partido busca formar una plataforma electoral soportada con “ideas construidas de abajo hacia arriba” con la participación de todos los sectores de México.

Dante Delgado aseguró que MC buscará gobernar México a partir del 2024 , por lo que no se sumará a la alianza Va por México, la cual , dijo, es un proyecto fracasado. (Foto: Cortesía / Movimiento Ciudadano)

“Esa es la diferencia frente a los partidos tradicionales que se han autocalificado de oposición y que han acreditado que juntos son una verdadera tragedia electoral”, dijo sobre la alianza.

“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, dijo Delgado de manera contundente.

