México

Estos son los consejos que puedes seguir para comprar frutos rojos con menos pesticidas

Cambiar a opciones certificadas baja de forma importante la exposición en pocos días, según estudios citados, mientras revisar sellos, origen y trazabilidad ayuda a comprar mejor en México

Guardar
Google icon
fresas
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de pesticidas en los frutos rojos genera preocupación entre consumidores y especialistas en salud pública, debido al consumo frecuente de estos alimentos en México.

Diversos informes y estudios recientes advierten que frutillas, moras, arándanos y frambuesas suelen contener residuos de compuestos químicos utilizados en su producción, algunos de ellos identificados como riesgosos para la salud infantil y reproductiva.

PUBLICIDAD

Mientras autoridades como Profeco y Cofepris refuerzan campañas de información y vigilancia, el debate sobre la seguridad alimentaria y las alternativas de compra cobra relevancia en el día a día de quienes buscan reducir la exposición a estos contaminantes.

Un agricultor con sombrero y mascarilla rocía pesticidas sobre largas hileras de plantas de fresa con frutos rojos en un campo, bajo un cielo claro.
Un agricultor aplica pesticidas a las plantas de fresa en un extenso campo, creando una neblina sobre los cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir frutos rojos para que tengan menos pesticidas

En México, elegir frutos rojos con menos pesticidas implica revisar el origen, el etiquetado y los métodos de limpieza recomendados por autoridades como Profeco y Cofepris.

PUBLICIDAD

Si el presupuesto lo permite, la compra de productos orgánicos es la vía más eficaz para reducir la exposición, pues estudios citados señalan que los niveles de residuos en el organismo pueden disminuir hasta 95% en pocos días tras cambiar a alimentos certificados.

La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la exposición a pesticidas durante el embarazo puede provocar defectos congénitos y problemas de desarrollo en la infancia, mientras que la EPA fija límites de residuo con amplios márgenes de seguridad.

Y es que el lavado estándar suele eliminar solo el 30% de los residuos superficiales, pero un remojo breve en bicarbonato o vinagre eleva la reducción al 50%.

Para frutos rojos, la recomendación es remojar entre uno y dos minutos en una cucharadita de bicarbonato disuelta en dos tazas de agua, enjuagar con agua fría y secar de inmediato.

Un bol de cerámica lleno de arándanos, fresas, cerezas, frambuesas y semillas de granada sobre una mesa de madera, con una cuchara y una servilleta de lino.
Un vibrante bol lleno de arándanos, fresas, cerezas, frambuesas y granada fresca listo para disfrutar en una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El etiquetado orgánico y los controles oficiales

En México, la Cofepris regula el uso de pesticidas y emite guías para la evaluación de productos agrícolas, mientras que la Profeco recomienda preferir frutas con certificación orgánica reconocida.

Los sellos como “Orgánico SAGARPA México” o equivalentes internacionales garantizan que el producto fue cultivado sin pesticidas de síntesis, bajo controles documentados. La ausencia de etiquetas válidas, o la presencia de leyendas ambiguas como “natural” o “sustentable”, no equivale a una certificación oficial.

La Profeco aconseja comparar precios y revisar la información del empaque para evitar fraudes en el etiquetado.

Múltiples envases transparentes de fresas orgánicas apilados en un expositor de madera en un supermercado. Se ven clientes y otras frutas y verduras al fondo.
Múltiples envases de fresas orgánicas, etiquetadas como "Orgánicas - Fresas Frescas - Producto de México", se exhiben en una sección de productos frescos de un supermercado con clientes comprando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo sugiere preguntar por el origen del fruto, preferir productores locales con prácticas agroecológicas y evitar mezclas o presentaciones a granel sin trazabilidad.

<br>

Temas Relacionados

frutos rojospesticidasnutriciónsaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yogurt griego y otros alimentos para acompañar el pan tostado y tener un desayuno saludable

Estas son excelentes ideas para empezar el día con comida nutritiva

Yogurt griego y otros alimentos para acompañar el pan tostado y tener un desayuno saludable

Maluma presente en el Estadio Ciudad de México para apoyar a Colombia en el duelo mundialista

El cantante de urbano visitó el país y logró incluso patear un balón en el campo

Maluma presente en el Estadio Ciudad de México para apoyar a Colombia en el duelo mundialista

Luisa Alcalde adelanta que control de plazas no se le regresará a la CNTE tras posible desaparición de la USICAMM

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han mantenido protestas durante 17 días en el marco del Mundial 2026

Luisa Alcalde adelanta que control de plazas no se le regresará a la CNTE tras posible desaparición de la USICAMM

Maná en el Estadio GNP Seguros de CDMX: esto cuestan los boletos en cada sección

La banda se prepara para un mega concierto en la Ciudad de México

Maná en el Estadio GNP Seguros de CDMX: esto cuestan los boletos en cada sección

Kitty Fest 2026: todo sobre el megabazar de Hello Kitty en CDMX

Hello Kitty y sus amigos invaden la CDMX con un megabazar temático, comida kawaii y actividades gratuitas para toda la familia

Kitty Fest 2026: todo sobre el megabazar de Hello Kitty en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Sonora investiga cargamento de 200 litros de metanfetamina procedentes de Culiacán, Sinaloa

Esta es la multa que deberá pagar Baltazar Gaona por el corrido dedicado al socio de “El Mayo” Zambada tocado en el Congreso de Michoacán

Procesan a tres por extorsionar al Bazar de Gaby en Mexicali: amenazaron de muerte a la dueña a nombre del CJNG

Procesan a integrante de “Los Güeros” por doble homicidio en Iztapalapa: manejó la moto usada el día del ataque

ENTRETENIMIENTO

Maluma presente en el Estadio Ciudad de México para apoyar a Colombia en el duelo mundialista

Maluma presente en el Estadio Ciudad de México para apoyar a Colombia en el duelo mundialista

Maná en el Estadio GNP Seguros de CDMX: esto cuestan los boletos en cada sección

Jesse & Joy regresan al Auditorio Nacional en una noche marcada por el desamor y la nostalgia con su ‘Despecho tour’

Bertha Ocaña revela si le pondrá “Octavio” al bebé que espera en honor a su hermano fallecido, actor de Vecinos

¿Mejor que Piqué para Shakira? esto piensan los fans de Manuel Garcia-Rulfo, presunto nuevo galán de la artista

DEPORTES

La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

La Selección Mexicana analiza tres cambios para el partido frente a Corea del Sur en Guadalajara

Corea rompe el silencio: DT habla sobre el dron que vigiló su práctica en Guadalajara previo al partido contra México

FIFA Fan Fest en CDMX se extiende para el México vs Corea: estos son los lugares donde instalarán pantallas para ver el juego gratis

Tala Rangel confesó que Memo Ochoa lo aconsejó para su debut en el Mundial 2026

Ghana vence a Panamá con agónico gol de Caleb Yirenkyi en tiempo agregado