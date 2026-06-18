Estos son los consejos que puedes seguir para comprar frutos rojos con menos pesticidas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de pesticidas en los frutos rojos genera preocupación entre consumidores y especialistas en salud pública, debido al consumo frecuente de estos alimentos en México.

Diversos informes y estudios recientes advierten que frutillas, moras, arándanos y frambuesas suelen contener residuos de compuestos químicos utilizados en su producción, algunos de ellos identificados como riesgosos para la salud infantil y reproductiva.

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Mientras autoridades como Profeco y Cofepris refuerzan campañas de información y vigilancia, el debate sobre la seguridad alimentaria y las alternativas de compra cobra relevancia en el día a día de quienes buscan reducir la exposición a estos contaminantes.

Un agricultor aplica pesticidas a las plantas de fresa en un extenso campo, creando una neblina sobre los cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir frutos rojos para que tengan menos pesticidas

En México, elegir frutos rojos con menos pesticidas implica revisar el origen, el etiquetado y los métodos de limpieza recomendados por autoridades como Profeco y Cofepris.

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Si el presupuesto lo permite, la compra de productos orgánicos es la vía más eficaz para reducir la exposición, pues estudios citados señalan que los niveles de residuos en el organismo pueden disminuir hasta 95% en pocos días tras cambiar a alimentos certificados.

La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la exposición a pesticidas durante el embarazo puede provocar defectos congénitos y problemas de desarrollo en la infancia, mientras que la EPA fija límites de residuo con amplios márgenes de seguridad.

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Y es que el lavado estándar suele eliminar solo el 30% de los residuos superficiales, pero un remojo breve en bicarbonato o vinagre eleva la reducción al 50%.

Para frutos rojos, la recomendación es remojar entre uno y dos minutos en una cucharadita de bicarbonato disuelta en dos tazas de agua, enjuagar con agua fría y secar de inmediato.

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Un vibrante bol lleno de arándanos, fresas, cerezas, frambuesas y granada fresca listo para disfrutar en una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El etiquetado orgánico y los controles oficiales

En México, la Cofepris regula el uso de pesticidas y emite guías para la evaluación de productos agrícolas, mientras que la Profeco recomienda preferir frutas con certificación orgánica reconocida.

Los sellos como “Orgánico SAGARPA México” o equivalentes internacionales garantizan que el producto fue cultivado sin pesticidas de síntesis, bajo controles documentados. La ausencia de etiquetas válidas, o la presencia de leyendas ambiguas como “natural” o “sustentable”, no equivale a una certificación oficial.

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La Profeco aconseja comparar precios y revisar la información del empaque para evitar fraudes en el etiquetado.

Múltiples envases de fresas orgánicas, etiquetadas como "Orgánicas - Fresas Frescas - Producto de México", se exhiben en una sección de productos frescos de un supermercado con clientes comprando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo sugiere preguntar por el origen del fruto, preferir productores locales con prácticas agroecológicas y evitar mezclas o presentaciones a granel sin trazabilidad.

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