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FIFA Fan Fest en CDMX se extiende para el México vs Corea: estos son los lugares donde instalarán pantallas para ver el juego gratis

Como parte de las actividades mundialistas, los organizadores y las autoridades capitalinas invitaron a la población a visitar sedes alternativas para seguir el partido en vivo

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FIFA Fan Fest en CDMX se extiende para el México vs Corea (REUTERS/Paola García)
FIFA Fan Fest en CDMX se extiende para el México vs Corea (REUTERS/Paola García)

La Selección Mexicana se prepara para su segundo encuentro ante Corea del Sur, partido que se realizará a las 19:00 horas del jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara. El Tri de Javier Aguirre estará en la Perla Tapatía en la búsqueda del liderato del grupo, es por ello que la afición no quiere perderse de este encuentro.

El FIFA Fan Festival de la Ciudad de México anunció una serie de cambios para que los fanáticos no se pierdan de este encuentro, por ello, ampliarán la zona del fan fest y así permitir que más personas puedan vivir de la emoción del mundial.

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De acuerdo con los organizadores del Fan Fest y el colaboración con las autoridades mexicanas, se instalarán más pantallas en diversos puntos de la ciudad con la finalidad de que, las personas que no logren entrar al FIFA Fan Fest puedan tener la oportunidad de verlo desde otro punto.

¿A qué hora abre el FIFA Fan Fest?

Mundial 2026
El acceso al recinto comenzará a las 08:30 horas (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El acceso al recinto comenzará a las 08:30 horas, y ante la alta afluencia prevista la organización ha dispuesto pantallas adicionales en calles aledañas para quienes no logren ingresar.

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La sede habilitará una capacidad para 55 mil personas. Por ello, la organización invita al público a llegar con anticipación y planear su traslado, considerando que durante el día se transmitirán tres encuentros previos al partido de la selección mexicana:

  • Chequia contra Sudáfrica a las 10:00 horas
  • Suiza frente a Bosnia a las 13:00 horas
  • Canadá ante Catar a las 16:00 horas.
  • El partido de México contra Corea del Sur está programado para las 19:00 horas.

Entre las recomendaciones para la visita al FIFA Fan Festival, se sugiere llegar temprano, planear el traslado y tomar precauciones debido a la probabilidad de lluvia, como portar calzado cómodo y ropa impermeable. Para quienes acudan desde primeras horas, se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratados. El recinto cuenta con lockers disponibles y se solicita seguir las indicaciones del personal y los protocolos de seguridad.

Afición mexicana previo al inicio del mundial 2026
Instalarán más pantallas para ver el México vs Corea (Photo by LUIS CORTES / AFP)

No está permitido ingresar con bebidas alcohólicas, cámaras profesionales, drones, cigarros, vapeadores, encendedores, alimentos, bebidas, mochilas grandes, maletas ni objetos peligrosos como armas, objetos punzocortantes o explosivos.

¿Dónde instalarán pantallas para ver el México vs Corea gratis?

Debido al cupo limitado, si a tu llegada no es posible ingresar al recinto, podrás seguir el partido en vivo a través de las pantallas instaladas en los siguientes puntos cercanos al Zócalo:

  • Juárez y Bellas Artes
  • Juárez y Revillagigedo
  • 5 de Mayo y Palma
  • 5 de Mayo e Isabel la Católica
  • Madero y Palma (cerca de Allende)
  • 16 de Septiembre y Palma
  • 20 de Noviembre y Uruguay
  • 20 de Noviembre y Mesones
  • 20 de Noviembre y Regina
  • Pino Suárez y Uruguay
  • Pino Suárez y Salvador

Van 44 celulares robados durante el FIFA Fan Fest del Zócalo: hay seis detenidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX informó que, desde el inicio del FIFA Fan Fest en el Zócalo, recuperó 44 teléfonos celulares presuntamente robados y detuvo a seis personas por estos hechos, según el reporte oficial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que el viernes 13 de junio detuvo a un hombre y dos mujeres, una de ellas que manifiesta ser menor de edad, luego de asegurarles 36 teléfonos celulares cuya propiedad no pudieron acreditar. La dependencia precisa que este domingo asegura a otras tres personas: dos hombres y una mujer que presuntamente tenían ocho celulares de aparente procedencia ilícita.

Además de los dispositivos, la SSC señala que a los detenidos de este domingo les aseguran 13 bolsitas con posible marihuana y otras 29 con una sustancia blanca, que será analizada para determinar su composición.

La SSC sostiene que, por la alta afluencia en la Plaza de la Constitución, despliega operativos especiales para prevenir delitos y mantener el orden. También recuerda que hay objetos con ingreso prohibido al recinto y llama a respetar las indicaciones del personal de seguridad para agilizar accesos.

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