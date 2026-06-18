Gobierno de la CDMX responde a la polémica de La Casa del Poeta, el recinto cultural que amenazaba con convertirse en Cabaret

La controversia comenzó tras la presentación, el 4 de junio de 2026, de un nuevo proyecto que proponía cambios de nombre, dirección e identidad de la Casa del Poeta, lo que generó protestas y un pliego petitorio (Gobierno de México/Secretaría de Cultura)

La polémica por el futuro de la Casa del Poeta Ramón López Velardeen la Ciudad de México llevó a que el Gobierno capitalino respondiera públicamente a las demandas de la comunidad literaria, garantizando que el recinto mantendrá su nombre y vocación original. El debate surgió ante la posibilidad de que el espacio cultural se transformara en un cabaret, situación que movilizó a poetas y colectivos para exigir respeto a la naturaleza del lugar.

La controversia comenzó tras la presentación, el 4 de junio de 2026, de un nuevo proyecto que proponía cambios de nombre, dirección e identidad de la Casa del Poeta, lo que generó protestas y un pliego petitorio por parte del colectivo “En Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde”. La comunidad literaria manifestó su rechazo a la reconversión del espacio en cabaret y exigió la restitución de su función como epicentro de la poesía, según recogió El Universal.

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Respuesta de la Secretaría de Cultura y garantías sobre el recinto

El documento también señala que la Casa del Poeta se transformará en un centro cultural público y gratuito, incluyendo el museo, la biblioteca y el salón de usos múltiples (Gobierno de México/Secretaría de Cultura)

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, encabezada por Ana Francis Mor, emitió el 17 de junio de 2026 un comunicado donde afirma que la Casa del Poeta mantendrá su “nombre y su vocación”. La respuesta oficial detalla que el recinto seguirá siendo un espacio dedicado a la poesía y la pluralidad literaria, asegurando que “la poesía siempre ha sido y seguirá siendo el epicentro del recinto”.

El documento también señala que la Casa del Poeta se transformará en un centro cultural público y gratuito, incluyendo el museo, la biblioteca y el salón de usos múltiples. Entre sus compromisos, la Secretaría reiteró la gratuidad de los espacios y la apertura del recinto a todas las expresiones literarias.

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Resolución de la polémica y cambios administrativos

La Secretaría de Cultura informó que se están realizando gestiones para que el Café-Bar cuente con las autorizaciones y permanezca como un espacio de encuentro literario. (Gobierno de México/Secretaría de Cultura)

Como parte de la resolución, la autoridad cultural de la CDMX destituyó a Andrés Carreño de la dirección de la Casa del Poeta. El cargo será asumido por una persona vinculada al ámbito literario y cultural, según confirmaron medios nacionales. Además, se garantizó que el Café-Bar “Las Hormigas” no será reconvertido en cabaret ni en espacio comercial o escénico unilateral, sino que mantendrá su vocación cultural con presentaciones de libros, lecturas de poesía y actividades literarias.

La Secretaría de Cultura informó que se están realizando gestiones para que el Café-Bar cuente con las autorizaciones y permanezca como un espacio de encuentro literario. Se convocó también a una mesa de diálogo institucional para el 18 de junio de 2026, buscando acuerdos para el futuro del recinto.

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Contexto administrativo y legal

El gobierno local reafirmó su compromiso de respetar los decretos y acuerdos que establecen la naturaleza literaria del espacio, asegurando que la literatura permanecerá como el eje rector de sus actividades. (Gobierno de México/Secretaría de Cultura)

La Fundación Casa del Poeta I.A.P. perdió el permiso administrativo para operar el inmueble en 2023, y desde diciembre de 2025 el recinto fue entregado oficialmente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El gobierno local reafirmó su compromiso de respetar los decretos y acuerdos que establecen la naturaleza literaria del espacio, asegurando que la literatura permanecerá como el eje rector de sus actividades.

Marco legal y proceso administrativo de la Casa del Poeta Ramón López Velarde

La autoridad cultural reafirmó su compromiso de respetar el Decreto Expropiatorio de 1988 y el Acuerdo número 65 de 1982, que establecen la naturaleza y vocación literaria del recinto. (Gobierno de México/Secretaría de Cultura)

El inmueble que alberga la Casa del Poeta Ramón López Velarde fue operado por la Fundación Casa del Poeta I.A.P. bajo un Permiso Administrativo Temporal Revocable, el cual venció en 2023. Según la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Fundación entregó el espacio en diciembre de 2025, quedando bajo la administración directa del gobierno capitalino.

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La autoridad cultural reafirmó su compromiso de respetar el Decreto Expropiatorio de 1988 y el Acuerdo número 65 de 1982, que establecen la naturaleza y vocación literaria del recinto. Este marco legal da sustento a las acciones recientes y asegura que la función cultural y literaria de la Casa del Poeta se mantenga como prioridad en su gestión y programación futura.