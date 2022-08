Raymundo Riva Palacio aseguró que MC dañaría a la alianza de oposición si no se une a Va por México en el 2024

El periodista señaló que el presidente del MC debía replantear su estrategia (fotos: Cuartoscuro)

Ante la sucesión presidencial, aún queda la pregunta de lo que harán los partidos de oposición, ya que la coalición Va por México se ha visto en serios problemas debido a los constantes golpes en contra de Alejandro Moreno, dirigente del Revolucionario Institucional (PRI) por parte de Layda Sansores.

Y ante las pérdidas en las elecciones en 6 estados el pasado 5 de junio, el partido Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que no irían en coalición para las elecciones presidenciales, lo cual ha sido visto como un error por parte de actores políticos, quienes han asegurado que la única forma de ganar a Morena es por medio de la alianza.

Y en días pasados el dirigente del partido naranja, Dante Delgado envió su séptima carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que aseguró que este estaba traicionando a la patria. En ella destacó que junto al discurso polarizante que ha llevado el presidente, la oposición ha hecho lo mismo.

La alianza aún se encuentra discutiendo quién será el candidato (Foto: Twitter/@PRDMexico)

Lo anterior fue destacado por el periodista Raymundo Riva Palacio en su más reciente columna para Ejecentral, ya que aseguró que lo que hizo el dirigente del MC es dar la “victoria de López Obrador sobre Marko Córtes y Alejandro Moreno”.

Ya que los puso en el mismo nivel que López Obrador en lo referente a llevar a cabo pleitos iguales a los del primer mandatario, con lo que “expresa su desprecio por Cortés y Moreno, con quienes tiene confrontaciones incipientes en las tempranas discusiones sobre una candidatura presidencial de unidad”.

Llamó a tener cuidado con Alejandro Moreno

Y a pesar de que aseguró que la comparación los neutraliza, no es algo completamente seguro. Pero de ser así, aseguró que Alito Moreno podría tener más oportunidades de resurgir debido a los ataques constantes en contra del PRI.

“Moreno ha sido zarandeado y desprestigiado, pero no lo han liquidado. Mientras no hay un tiro de gracia y lo fulminen, cada semana se vuelve más peligroso”, argumentó el analista, pues no tiene nada qué perder.

Contradiciendo su opinión anterior en la que aseguró que Alito debería abandonar el partido porque ya apesta a muerto, el periodista señaló que este podía resurgir (Foto: Cuartoscuro)

Por ello, destacó que Delgado no ha considerado esta opción en caso de que espere en la negociación a un Alito débil, “sino empoderado”, pues hay que recordar que el MC busca ser el partido que defina la candidatura de unidad, lo que ha sido negado por Cortés y Moreno por razones de mayor popularidad.

Cabe recordar que este cuenta con el 7% de preferencias para la elección presidencial, de acuerdo con una encuesta del Financiero. En cambio, si fuera con la alianza, que tiene un 30%, lograría figurar. Pero esto “No parece estar hoy en día en la cabeza de Delgado”.

¿Dante Delgado apoya a Morena?

Y aquí destacó otra cuestión, pues aseguró que en la carta no viene ninguna mención a derrotar a Morena ni sacar del poder “a todo lo que huela a López Obrador”. Por lo tanto aseguró que su retórica debía ser menos liviana.

“¿Quiere realmente evitarlo? No hay que pedir que lo piense (...) pero sí que empiece a hablar con mayor claridad”

Por lo que aseguró que en lugar de forzar las negociaciones de un candidato en sus condiciones, debe formar parte de la alianza, pues de ir solo, “dañaría a una alianza de oposición y apoyaría a Morena y al presidente”.

SEGUIR LEYENDO: