AMLO no debe retirarse de la política, Bertha Luján solicitó al presidente que reflexione

La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján insiste en que AMLO no debe retirarse de la vida política. (Foto: Especial)

Luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, recordara el momento en el que estuvo a punto de abandonar su aspiración por llegar a la presidencia de México y de reiterar que se alejará de la política una vez terminado su sexenio, Bertha Luján, Presidenta del Consejo Nacional de Morena pidió al tabasqueño que recapacite, pues considera que él es el único que puede garantizar la unidad interna en Morena.

“Yo le diría que recapacite, el movimiento de transformación del país lo necesita, es un factor de unidad, de decencia, de honestidad, de transformación y sería muy duro para el país, para la gente, para nosotros, el que se retirara de la política”, afirmó Luján quien ratificó que el presidente “no debe retirarse de la política”, de Morena ni del movimiento político que creó para llegar a la Presidencia de la República, por eso le pidió “que reflexione su decisión”.

Durante una entrevista para el programa Entredichos, Bertha insistió en su llamado al hoy Presidente, porque reconoció que en Morena “no podemos decir que somos puros y de pura gente buena”, en el partido “traemos cargando vicios, hay gente que viene de otros partidos y que traen consigo parte de esa historia negra de la política el dedazo”, por lo que “estamos en riesgo de ser un partido tradicional más”, comentó.

Bertha Luján asegura que el movimiento de transformación del país está en manos de AMLO (Foto: Cuartoscuro).

También resaltó que “es indudable que sí existe en Morena el vicio de construir clientelas electorales, incluso del corporativismo; es una realidad política que vivimos y el reto está en ir más allá de esto y realmente entrar en lo que se dice en nuestros documentos básicos y en el discurso del Presidente, que es la revolución de las conciencias”.

Recordemos que aun cuando se sabe su nivel de “perseverancia”, el propio López Obrador confesó que sí llegó a considerar abandonar sus aspiraciones presidenciales; esto tras su derrota en 2012 ante Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el mandatario aclaró que dicho pensamiento no respondía a una resignación por sus dos previos descalabros, sino, a una forma para no darles la razón a sus opositores, quienes lo tachaban de ser un “ambicioso vulgar” obsesionado por la banda presidencial.

En ese sentido, el mandatario Nacional reconoció que aquellos descalificativos sí llegaron a ofenderle, pues, dijo, su motivación “nunca fueron los cargos”, si no los ideales y los principios: “Sí, me llegaba profundo el mensaje. Me ofendía, me herían”, declaró.

El presidente de México en repetidas ocasiones ha resaltado la idea de retirarse de la política al final su sexenio, incluso hasta cerrar sus redes sociales. (Captura: YouTube/Andrés Manuel López Obrador).

Entonces, en un intento por desmentir sus acusaciones, el tabasqueño sí consideró renunciar a su constante búsqueda por la presidencia. Tanto así que, incluso, pensaba expresar su deseo en la plancha del Zócalo, frente a sus simpatizantes.

En tanto, Bertha Lujan en dicha entrevista expuso que la división en Morena también es una realidad. “Los inconformes están montados en una inconformidad real que hay al interior de Morena, por prácticas y por políticas que no van con el espíritu democrático y de cambio del partido. No podemos ignorar que ha habido problemas en la conducción del partido y en el proceso de cambio de nuestras directivas”.

Contrario a lo anterior, hace unos días, el político y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Belaunzarán apoyó la idea de jubilación de AMLO a través de sus redes sociales, pues señaló que su sexenio ha sido el más desastroso del siglo, por lo que “el paso lógico, sería esconderse en el aislamiento”; esto en respuesta a Obrador quien durante una conferencia matutina el 14 de julio, volvió a hablar sobre su retiro de la vida política al finalizar su gobierno, ahí aseguró que se jubilará, no realizará conferencias, ni asistirá a eventos y cerrará sus redes sociales.

