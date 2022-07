Fernando Belaunzarán ironizó retiro de AMLO terminando su sexenio: “Lo prudente es esconderse”

Fernando Belaunzarán arremetió contra AMLO tras anuncio de jubilación (Fotos: Twitter)

Durante la conferencia matutina de este 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que después de su gobierno, este se retiraría de la vida política, pues al ser cuestionado sobre si al término de su administración continuará en la política, aseguró que se jubilará, no realizará conferencias, ni asistirá a eventos y cerrará sus redes sociales.

Aunque días antes aseguró que los programas aplicados en su gobierno ya estaban amarrados por si su sucesor o sucesora trataba de desecharlos. Tal es el caso de las pensiones del bienestar a los adultos mayores por tener rango constitucional.

Ante esto, el político y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Belaunzarán apoyó la idea de jubilación de AMLO en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Twitter señaló que su sexenio ha sido el más desastroso del siglo, por lo que el paso lógico, sería esconderse en el aislamiento.

“@lopezobrador_ anuncia que después de su mandato se irá al ostracismo. Es lógico. Después de encabezar el sexenio más desastroso del siglo, lo prudente es esconderse”

AMLO no atenderá ningún evento político terminando su sexenio (Foto: Captura de pantalla)

Cabe señalar que no es la primera vez que el primer mandatario menciona que se mantendrá apartado de la vida política después de su periodo de gobierno.

El pasado 8 de julio, al preguntársele si habría reelección mencionó que no habrá ninguna, ya que la persona que ocupe el puesto deberá encargarse de continuar con las políticas implementadas durante su mandato.

En esta ocasión, fue más tajante, ya que aseguró que bajo ninguna circunstancia asistirá a ningún evento público.

“Yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política. No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público o político aunque se trate de amigos, de familiares”, declaró el presidente.

En cambio, aseguró que al no dedicarse a la política, podrá “ver y admirar” las plantas, los árboles, los pájaros y “haciendo mis ejercicios para estar en forma”.

También señaló que fijará su residencia en Chiapas porque es uno de los estados “más bellos del país”.

AMLO contestó a críticas por reunión con Biden

Usuarios de redes sociales reaccionaron con memes a la reunión que mantuvieron el pasado martes el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo en México Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Captura de pantalla / Twitter)

Igualmente durante la conferencia del jueves, se defendió de las críticas ocasionadas por su visita a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden.

Ya que si bien la visita de trabajo fue aplaudida por sus cercanos y miembros del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) periodistas, analistas y miembros de la oposición señalaron que no estuvo a la altura.

Asimismo, fue señalado y ridiculizado por su apariencia ante su homólogo norteamericano, por lo que aprovechó la conferencia del jueves para responder y justificar su postura y comportamiento.

Aseguró que “se sintió en confianza” con su contraparte, quien habría mostrado entendimiento incluso en los aspectos más “absurdos”, los cuales también fueron blanco de burlas por parte de adversarios.

“Hasta le dije: ‘Presidente, voy a tardar’. Casi le dije, ‘No hablo de corrido. Y tengo varios temas que tratar con usted’. Y me dijo: ‘Usted no se preocupe. Vamos a conversar con los medios y en la reunión bilateral’”.

Por otra parte, Andrés Manuel lanzó una serie de elogios al estadunidense, enalteciendo el respeto que ha guardado a su persona y a la República desde el inicio de su administración

SEGUIR LEYENDO: