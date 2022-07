“No recibiré ni a mis hijos”: AMLO vislumbró un retiro sin redes, conferencias o actos políticos

AMLO reiteró que no buscará la sucesión presidencial al terminar su sexenio (Foto: Presidencia de México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no buscará la sucesión presidencial al terminar su sexenio, pues aseguró, su retiro de la política será total, con una renuncia a las redes sociales y dedicándose a escribir su próximo libro.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, este jueves 14 de julio, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre si se mantendrá en la política al término de su administración, a lo que respondió que no.

Y es que según el jefe del Ejecutivo federal, al terminar su mandato se va a jubilar y se retirará completamente de la vida pública de México, ya que no aceptará invitaciones a conferencias, actos políticos y cerrará sus redes sociales.

AMLO señaló que no recibirá a ningún político, a simpatizantes de la 4T o a sus hijos si llegan a hablar de política (Foto: Gobierno de México)

Asimismo, señaló que no recibirá a ningún político, simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) o a sus hijos si llegan a hablar de política.

“Yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política. No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público o político aunque se trate de amigos, de familiares”

El presidente López Obrador reiteró que él concluye su ciclo a finales de septiembre del 2024, por lo que el tiempo que le queda lo está utilizando “de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y me pueda ir con mi conciencia tranquila de haber servido a mi país, a mi pueblo”.

López Obrador reiteró que él concluye su “ciclo” a finales de septiembre del 2024 (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Y agregó que al no dedicarse a la política, podrá “ver y admirar” las plantas, los árboles, los pájaros y “haciendo mis ejercicios para estar en forma”.

“Pero no saliendo, sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión, me voy a despedir de las redes sociales, y no por grosería, (…) no voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes, ni simpatizantes del movimiento, ni a mis hijos si me llegan con algo que tenga que ver con la política”

AMLO tras las elecciones presidenciales del 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador se juega su proyecto político en las elecciones del 6 de junio de 2021 (Fotoarte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

Cabe señalar que esta no es la única conferencia en el que el mandatario federal ha mencionado la reelección presidencial o su jubilación, pues el pasado 8 de julio AMLO declaró que no hace falta la reelección, ya que la o el candidato que gane tendrá que cumplir con los programas sociales que su administración ha implementado.

Durante la inauguración del Banco del Bienestar en Chiapas, el jefe del Ejecutivo recordó a la población que entregará el gobierno en septiembre del 2024, aunque pidió no preocuparse, ya que su administración está “amarrando todo” para que continúen los programas.

“No hace falta la reelección. Acuérdense de lo que decía el apóstol de la democracia Francisco I. Madero: ‘Sufragio efectivo no reelección’. Van a llegar otros, va a ver relevo”

López Obrador bromeó en que no buscará permanecer en la presidencia porque “ya está chocheando” (Foto: lopezobrador.org.mx)

En otro evento, el 18 de junio, el presidente López Obrador bromeó en que no buscará permanecer en la presidencia porque “ya está chocheando”.

“Hay que buscar que haya relevo generacional y algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”, manifestó.

Y añadió: “Ya estoy chocheando también. Tengo fuerza, todavía estoy bateando arriba de 300, pero no, ya a finales de septiembre del 24 entrego, pero nos faltan dos años, tres meses, y vamos a hacer muchísimo más en beneficio del pueblo, mucho más en beneficio del pueblo”.

