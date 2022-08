Netflix y Argos Comunicación, de Epigmenio Ibarra, construyen el estudio de cine más grande de América Latina

Netflix y CasAzul, la productora de Epigmenio Ibarra construyen nuevas instalaciones para estudios cinematográficos (Foto: Twitter/@moisesrosas)

Netflix, la empresa de streaming más grande del mundo y CasAzul, la productora nacional propiedad del defensor de la denominada Cuarta Transformación, Epigmenio Ibarra, decidieron trabajar juntos y construir en Ecatepec, Estado de México, el que será la sede de los estudios cinematográficos más grandes de América Latina.

La infraestructura se construye en la Colonia Jardines de Cerro Gordo y tiene una inversión inicial de 90 millones de pesos, así lo informó el alcalde Fernando Vilchis Contreras durante la entrega de premios a los participantes del primer Festival Internacional de Cine y Música en México, celebrado en el palacio municipal.

Indicó que ya se encontraba en sus inicios la construcción y aseguró que “es una muestra de la confianza que tienen los inversionistas en la localidad, por los resultados positivos obtenidos en materia de seguridad e infraestructura”.

Actualmente, la obra ya registra un avance inicial con la construcción de las primeras dos naves dentro del complejo, de unos 800 metros cuadrados, así como un edificio administrativo, cercano al distribuidor vial Siervo de la Nación.

Ecatepec será sede de los estudios cinematográficos más grandes de América Latina (Foto: Reuters/Lucy Nicholson)

El polémico préstamo de Epigmenio Ibarra

La casa productora de Epigmenio Ibarra, Argos Comunicación, a la que pertenece la casa de artes escénicas CasAzul, recibió a mediados de 2020 un crédito por 150 millones de pesos del banco gubernamental Bancomext, al menos así lo reveló en marzo de 2021 una investigación a cargo del periodista Carlos Loret de Mola.

Según el reportaje titulado Salvando al soldado Epigmenio, Argos obtuvo el préstamo en dos partes, un “Tramo A” de 100 millones, destinado para la producción de series de televisión, y un “Tramo B” de 50 millones de pesos más, para la adquisición de equipo, insumos y remodelaciones.

Para la operación del crédito, de acuerdo a la investigación, Bancomext creó un fideicomiso, figura que ha sido criticada por el mandatario federal por ser una figura opaca y que se presta para actos de corrupción. El crédito tiene como fecha de vencimiento 2024, año en que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejará la presidencia.

Al ser cuestionado al respecto, el mandatario aseguró que la empresa de Epigmenio Ibarra tenía la posibilidad de recibir créditos y acusó a Loret de Mola de intentar afectar a su gobierno con la publicación de dicha información. Aprovechó además esa ocasión, para defender a Ibarra, fiel seguidor de su mandato.

En 2021, Loret de Mola exhibió a Epigmenio Ibarra supuesto fideicomiso entregado por el gobierno de AMLO para salvarse de la pandemia por Covid-19(Fotos: Cuartoscuro/Ig @carlosloret)

“Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no entregamos subvenciones, no compramos suscripciones de revistas, no subvencionamos a medios de comunicación, a nadie, a nadie”, dijo en ese entonces López Obrador.

Posteriormente, por medio de redes sociales, el periodista cercano al presidente explicó que la solicitud del crédito la hicieron en julio de 2019, es decir, meses antes de la aparición del Covid-19 en México. Esto, contrario a lo que el reportaje subrayaba respecto a que el presidente había rescatado a la empresa productora de los estragos de las crisis económica y sanitaria.

“Tras cumplir con todas las formalidades y trámites en un proceso que duró nueve meses, la disposición del efectivo se hizo en octubre de 2020, no hubo, pues, ningún trato privilegiado para nosotros, no fue un rescate”, argumentó Ibarra.

Además, retó a Loret de Mola, a decir quién financia el portal para el que trabaja.

