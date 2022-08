Así le contestó Kenia López Rabadán a AMLO y su mención durante la mañanera

Kenia López Rabadán, senadora del PAN, arremetió contra Andrés Manuel López Obrador y reiteró su postura en contra de la estrategia nacional de seguridad (Fotos: Twitter / @kenialopezr / @lopezobrador_)

Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto después de que él realizara una mención especial sobre un discurso de la legisladora durante la conferencia matutina de este lunes 22 de agosto.

A través de redes sociales, la panista sostuvo lo que había declarado desde la tribuna del Senado y, ante la exhibición de la grabación y la evidente diferencia de criterios, instó al jefe del ejecutivo federal a debatir.

“Presidente López Obrador, después de ver el video de mi intervención en tribuna, LO CONVOCO A QUE TENGAMOS UN DIÁLOGO INSTITUCIONAL, para que de frente escuche mis razones y yo las suyas. No a través de videos. Aquí estoy, dispuesta a confrontar ideas”

Y es que, durante la primera mañanera de esta semana, AMLO señaló que con el tipo de declaraciones de López Rabadán “estamos en el cogollo del pensamiento conservador”, pues la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado condenó las acciones implementadas por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en materia de seguridad, esto, ante la aparente militarización de México.

“Desde su obsesión por militarizar a México, es increíble cómo no se da cuenta que su errónea estrategia está ensangrentando al país, lo hace porque los delincuentes le están dando poder político y dinero”

Esta crítica parte de la supresión al Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), el cual es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para combatir a la delincuencia.

De tal modo que la senadora aseguró que la administración federal “claramente se demuestra cómo han destruido el presupuesto de los estados y de los municipios para que no tengan policías, para que no tengan equipo, para que no tengan patrullas, para que no tengan capacitación”.

La senadora condenó el abandono de los municipios para que puedan tener policías (Foto: Cuartoscuro)

“Todo este dinero que han dejado de darle a los gobernadores y a los alcaldes se los ha agandallado López Obrador para hacer, entre otras cosas, un montón de contratos a modo”

Asimismo, señaló un tuit de la senadora en el que sostuvo que “Los derechos humanos son precisamente para los humanos. Los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración”, lo cual hace referencia al reconocimiento de los derechos humanos (DDHH) aún de los generadores de violencia, algo que la oposición interpretó como protección.

Por ese motivo, López Obrador ha salido a decir, en reiteradas ocasiones, que el planteamiento que critican no se trata de proteger a las personas que cometen delitos, sino de promover, al interior de las Fuerzas Armadas y las policías, un esquema que que promueva el Estado de derecho y las garantías de las personas.

Carlos Alazraki replicó este mismo discurso (Foto: Cuartoscuro)

Cabe destacar que el discurso de la panista también ha sido replicado por los medios de comunicación, pues Carlos Alazraki declaró que esta parte de la estrategia no debe de ser aceptada y rememoró el dicho popular entre los policías viejos: “Los derechos humanos para los humanos derechos”.

“Luego, se atribuye a este señor Alazraki la frase aquella de que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, que se lo recomendó a un candidato, a Arturo Montiel. Pero el gran publicista, que se molesta porque le digo que es facho. Lo que es los derechos humanos para… ¿Qué dijo? […] Los derechos humanos para los humanos, no para las ratas”

Con esto se enmarca una discusión de fondo, en la que se dividen opiniones respecto al cómo deben de proceder las fuerzas del orden en México, ya que se suele estigmatizar a las y los presuntos perpetradores de delitos, donde el respeto a sus DDHH se ve menoscabado ante el escarnio público.

