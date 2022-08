Caso Ayotzinapa no contempla orden de aprehensión contra Peña Nieto o el general Cienfuegos: AMLO

Pese a las exigencias de los normalistas, AMLO reveloó que no hay orden de aprehensión contra Peña Nieto o Salvador Cienfuegos. (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

El crimen de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa dio un giro radical durante la semana pasada luego que el Gobierno Federal lo reconociera como un crimen de estado y, posteriormente, con la detención y prisión preventiva de Jesús Murillo Karam, ex Procurador y arquitecto de “la verdad histórica” de la noche de Iguala.

Cuestionado por esta última aprehensión, así como las exigencias de los normalistas por la también captura del ex presidente, Enrique Peña Nieto (EPN), el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reservó el derecho a señalar a otros posibles implicados de la noche de Iguala.

No obstante - y ante la insistencia de la prensa - el Jefe del Ejecutivo reveló que en el Informe de la Comisión de la Verdad enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) no contempla una orden de aprehensión contra el ex presidente.

“Se dice por ejemplo: (Enrique) Peña, sí. Pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehension contra Peña, pero sí contra otros”.

Bajo ese tenor, López Obrador confirmó que el informe sí contempla la apertura de una investigación contra “otros personajes” políticos y militares. Sin embargo, bajo ese tenor, también negó que Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, figure entre los implicados.

La Comisión de la Verdad decretó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de estado. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

“Es la Fiscalía (General de la República, FGR) la que está solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces que van a impartir justicia”, comentó en su mañanera de este 22 de agosto.

“Si la Fiscalía o los jueces determinan de que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad. Lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones o más información. Todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”.





Información en desarrollo...