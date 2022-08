Cuando Salvador Cienfuegos negó la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa

El pasado 18 de agosto quedó derrumbada la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Se dieron a conocer los resultados de la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia.

La comisión, establecida durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, determinó que el caso de Ayotzinapa es un crimen de estado en el que actuaron conjuntamente un grupo criminal y autoridades de todos los niveles. Esta versión de los hechos se contrapone a la de Jesús Murillo Karam y de Salvador Cienfuegos, quienes respectivamente fueran titulares de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2014.

Cienfuegos negó la participación del Ejército Mexicano, desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humano y otros expertos señalaron la posible implicación del 27 Batallón de Infantería. El ex funcionario concedió una entrevista a Televisa, en la cual negó en televisión nacional la responsabilidad de soldados en la desaparición de los normalistas.

Cienfuegos negó la participación del Ejército Mexicano en la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa (Foto: REUTERS / Carlos Jasso)

Específicamente declaró respecto a las intenciones de que la Comisión Interamericana tenía de interrogar a miembros del ejército. Cienfuegos aseguró que personal a su cargo no tenía por qué declarar ante organismos internacionales debido a que eran inocentes.

“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”, expuso el militar.

Asimismo, aseguró que la única forma en que podrían acceder a nuevos testimonios sería por la vía oficial, es decir, por solicitud de la extinta PGR.

FRG anunció que irá contra 83 mandos militares, soldados, policías por el caso Ayotzinapa (Foto: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM)

“Que le pregunten la Procuraduría General de la República y si la Procuraduría aún no tiene esa información y cree que la tenemos, que interroguen otra vez a nuestros soldados, pero que sea por los canales oficiales. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, señaló.

A más de ocho años de la desaparición de los estudiantes de Escuela Normal Rural, los soldados no solo han sido llamados a declarar sino que fueron liberadas órdenes de aprehensión en su contra. Fue este 19 de agosto que, tras la detención de Murillo Karam, la FRG anunció que irá contra 83 mandos militares, soldados, policías incluidos miembros de los batallones 27 y 41.

La polémica de Cienfuegos en el caso Ayotzinapa

Aunque Jesús Murillo Karam ha sido el único ex funcionario de alto nivel señalado por las autoridades por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, mientras el nombre de Cienfuegos ha sonado de manera extraoficial.

Sin embargo, opositores de la autollamada Cuarta Transformación (4T) han insinuado que el ex titular de la Sedena goza de inmunidad por su supuesta cercanía con el actual presidente.

Cienfuegos ha sido señalado de manera extraoficial por su implicación en el caso Ayotzinapa (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

La politóloga Denise Dresser es uno de los personajes que se ha pronunciado al respecto, tan solo el 18 de agosto arremetió con AMLO frente al caso Ayotzinapa y cuestionó si, tras la publicación del informe, el mandatario nacional actuará incluso en contra de sus aliados, entre los cuales señaló a Cienfuegos.

Cabe recordar que en 2021 Cienfuegos fue aprehendido en Los Ángeles, California, por autoridades estadounidenses acusado de tráfico de drogas en colusión con el crimen organizado. Pero fue extraditado a México para ser juzgado, en donde fue liberado, siendo uno de los hechos que la opinión pública más le ha recriminado a López Obrador.

