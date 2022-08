Javier Lozano cuestionó la autonomía de la FGR por informe de Jesús Ramírez Cuevas sobre la detención de Murillo Karam

(Fotos: Cuartoscuro y Saúl López/Cuartoscuro)

Javier Lozano Alarcón, militante por el Partido Acción Nacional (PAN), se lanzó contra el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, por informar la detención del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Un día después de que el Gobierno Federal reconociera como un crimen de estado al Caso Ayotzinapa, el arquitecto de la “Verdad Histórica” fue arrestado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Marina (Semar) a las afueras de su domicilio en la Ciudad de México (CDMX).

Así lo comunicó el propio Ramírez Cuevas, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, en la cual detalló los delitos que se le imputan al ex Procurador: desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionada a la desaparición de los 43 normalistas.

(Foto: Twitter/@makdavicho1974)

Sin embargo, dicho “informe” le valió de una ácida respuesta del también extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), quien - mediante la misma plataforma - recordó al vocero que la Fiscalía General era la única facultada para confirmar el aseguramiento del pasado 19 de agosto.

Por esa razón, Lozano Alarcón acusó (de nueva cuenta) al Gobierno de México - presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) - no sólo de ser irrespetuosos a los procedimientos, tambien de efectuar justicia selectiva. Ante ello, el blanquiazul no dudó en tachar a sus simpatizantes de “miserables”, esto no sin antes señalar al propio Jesús de “grandísimo animal”.

“No le corresponde al Gobierno dar cuenta de las acciones de la supuestamente ‘autónoma’ FGR. Pero son tan p*ndejos que ni lo saben ni las formas cuidan. ¿Será persecución política? Justicia selectiva. Miserables”.

(Foto: captura de pantalla)

“Cacería de brujas”: Lozano se lanzó contra Jenaro Villamil

No obstante, Ramírez Cuevas no fue el único blanco de la crítica de Lozano Alarcón: Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), también recibió fuertes insultos del panista, quien lo tachó de “p*ndejo y perverso”.

A diferencia del vocero presidencial, Villamil expresó en su cuenta de Twitter que el juicio de Murillo Karam “podría abrir las compuertas del infierno”, en referencia a la noche de Iguala, donde 43 normalistas fueron desaparecidos en 2014: “Impresionante imagen”, twitteó en referencia al cuadro donde se ve al ex Procurador transportado a la FGR.

Es importante señalar que el titular del SPR figura dentro del Gabinete presidencial; razón por la cual Lozano Alarcón también acusó que su post dejó entrever una supuesta falta de autonomía del organismo presidido por Alejandro Gertz Manero.

“‘Impresionante’ lo p*ndejo y perverso que puedes ser. Evidencias las ganas de hacer una cacería de brujas con este distractor. Valiente “autonomía” de la FGR. Solo te recuerdo que el titular de la Semar andaba en esos lares. Y gobernaba el partido de tú patrón (López Obrador)”, remató el blanquiazul.

(Foto: captura de pantalla)

Deja vú a cuando el Gobierno anticipó investigación contra Alito

Cabe señalar que esta no sería la primera ocasión que el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) brinda algún tipo de informe respecto a resoluciones de la Fiscalía General, antes de que ésta lo hiciera oficial.

Así sucedió el pasado 8 de julio cuando, en medio de las polémicas contra Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Revolucionario Institucional (PRI), el Twitter oficial del Ejecutivo comunicó que el órgano había iniciado una carpeta de investigación contra el tricolor por presunto lavado dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

No obstante, el tweet fue eliminado media hora después; acto que resultaba poco útil, pues la prensa nacional ya se había encargado de destacar la noticia.

Cuestionado por ello, el presidente López Obrador reconoció el error del departamento de comunicación y aseguró que su equipo “no tenía por qué difundir eso”. En ese tenor, aclaró que la equivocación fue por parte de “una compañera que trabaja ahí”.

“Una vez que se dieron cuenta de que fue un error, porque pedí informes, bajaron la publicación, bueno, fue decisión del mismo Jesús”, aclaró.

SEGUIR LEYENDO: