“No está indicado para personas que no tienen factores de riesgo”: Paxlovid, el tratamiento oral para COVID-19

( REUTERS/Brian Snyder/Illustration/File Photo)

A principios de agosto, la Secretaría de Salud mexicana dio a conocer que el gobieno había firmado un acuerdo con la farmacéutica estadounidense Pfizer para adquirir el medicamento contra el COVID-19 llamado Paxlovid, un tratamiento antiviral cuyo objetivo es elminar el riesgo mortal de esa enfermedad.

A través de un comunicado, la dependencia detallaba que el país había comprado 300 mil cajas del medicamento oral, de las cuales ya habían recibido 180 mil para ser suministrados sin costo a personas con salud vulnerable.

La llegada del fármaco a México resulta esperanzadora tras la cifra de muertos que ha dejado el COVID-19 en este país. Actualmente, México es el quinto país del mundo con más muertes a causa del coronavirus, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia; y es número 18 en número de contagios, según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins.

(Foto: Cuartoscuro)

El Dr. Rafael Ricardo Valdez Vázquez, director médico de América Latina para la Unidad de productos hospitalarios de Pfizer, explicó a Infobae cómo se aplica esta medicación, cómo funciona y para qué sector de la población va dirigido.

“El tratamiento antiviral que consta de un compuesto llamado nirmatrelvir en combinación con ritonavir, en el estudio clínico que se hizo, mismo que incluyó alrededor de dos mil pacientes, demostró una eficacia para reducir el riesgo de hospitalización y muerte de 88%, en comparación con aquellos que no lo recibieron”, explicó el especialista.

Asimismo indicó que se trata de un tratamiento con una duración de cinco días que consta de la toma tres pastillas durante la mañana y otros tres comprimidos durante la noche. La autorización de su uso de emergencia está dirigido a personas adultas contagiadas de COVID-19 y que tengan algún factor de riesgo de progresión hacia un cuadro grave de la enfermedad.

FOTO DE ARCHIVO. La píldora para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) Paxlovid en cajas, en el hospital Misericordia de Grosseto, Italia. 8 de febrero de 2022. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Una anotación de suma importancia, subrayó el especialista, es que debe de ser administrado en los primeros cinco días de la manifestación de síntomas.

“Paxlovid es una tratamiento antiviral que ha demostrado ser eficaz y seguro, cuya eficacia máxima se obtiene en los primeros cinco días de inicio de síntomas, y quienes se ven más beneficiados son aquellas personas que tienen algún factor de riesgo de progresión a la gravedad, independientemente de sie están vacunados o no”.

Los pacientes que son candidatos a ser tratados con Paxlovid son:

-Las personas que tienen algún tipo de padecimiento que debilite su sistema inmunológico, ya sea por tomar medicamentos inmunosupresores o por las propias enfermedades que generan el debilitamiento del sistema inmunológico como cáncer, leucemia o habe sido sometido a trasplantes

-Adultos mayores

-Personas con comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, pulmonares o renales.

“ No está indicado en personas que no tienen factores de riesgo de progresión hacia la gravedad , personas sanas y que tienen sus esquemas de vacunación completos, y que no tienen ninguna de las comorbilidades ya mencionadas”, señaló el especialista recordando que en esos sectores es muy baja la probabilidad de hospitalización o agravamiento de la enfermedad, “por lo que el beneficio (de Paxlovid) es muy marginal”

Aún no está contemplado su distribución comercial, pero no se descarta que en un futuro se cuenten con las regulaciones necesarias para ese fin. Actualmente, indico el médico, cerca de 50 países alrededor le mundo ya cuentan con el tratamiento. En el continente americano son cuatro: Estados Unidos, Canadá, Panamá y México. Próximamente a ese grupo se unirá Brasil.

Desde que se autorizo su uso de emergencia, Pfizer a entregado 30 millones de tratamientos de Paxlovid. Con México se pactaron 300 mil de los cuales han sido entregados 180 mil.

“La vacuna sigue siendo la piedra angular en el manejo de la pandemia”, indicón, “contar con un antiviral debe ser un complemento a todas las estrategias de las medidas de prevención”





