“Soy como el arma secreta”: Ricardo Monreal aseguró que a AMLO le conviene que él sea presidente en 2024

(Foto: Twitter/RicardoMonrealA)

Al parecer al senador morenista Ricardo Monreal le tiene sin cuidado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo considere como una de sus “corcholatas” para sucederlo en las elecciones federales de 2024. Y es que este sábado él se calificó como el “arma secreta” de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T).

Durante su gira de trabajo por la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, Monreal recriminó que no haya piso parejo ni reglas claras para quienes buscan la candidatura de su partido, pues AMLO solo se ha referido a Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno de la Ciudad de México), Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores) y Adán Augusto López (secretario de Gobernación) como sus “corcholatas”, mote del cual se deslindó.

“Yo no lo he visto (piso parejo), pero no me quejo. No lo he visto porque en el fondo, en el fondo, yo soy como el arma secreta del Presidente”, soltó entre risas.

“Yo soy como el tapado, pues, no soy corcholata”

En este sentido, aseguró que tanto a López Obrador como al pueblo de México les conviene que él sea jefe del Ejecutivo, pues dijo, cuenta con la experiencia acumulada para desempeñar el cargo es un hombre sereno, prudente, con capacidad de dialogar con todos.

Agregó que a través de la historia se ha demostrado que, con la polarización, el desencuentro, la crispación y la división “hemos perdido batallas importantes”.

“Puedo ser el Presidente de la Reconciliación Nacional”

Por ello, aclaró que no va pelear ni se va confrontar con AMLO, y propuso que de las “corcholatas” se saque a un aspirante que lo enfrente a él en una elección interna para ser candidato de la 4T.

Sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado insistió en que fue un error anticipar, con tanto tiempo, la sucesión presidencial, pues ya son 14 meses desde que se destaparon a las llamadas “corcholatas”, y esto puede generar fracturas al interior del movimiento.









