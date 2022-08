Liberaron a Maricela López, mujer condenada a 25 años de prisión por defenderse de su agresor en Chiapas

MEX1728. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (MÉXICO), 18/08/2022.- La mujer indígena Maricela López, a su salida del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas (México). (Foto: EFE/Carlos López)

Maricela López Bautista, la mujer indígena mexicana acusada por el homicidio de su esposo, fue liberada tras una ardua lucha, el pasado 18 de agosto, luego de que el Poder Judicial de Chiapas concluyera que la muerte de su marido fue producto de un acto en defensa propia.

La indígena tzotzil y su defensa demostraron que el asesinato ocurrió debido a que su cónyuge trató de asesinarla junto con sus dos hijos el 22 de noviembre de 2019.

“La Sala Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en estricto apego a Derecho y en concordancia con lo establecido por el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), ordenó la inmediata liberación de Maricela ‘N’”, detalló la dependencia estatal mexicana en un comunicado.

Maricela López y su abogada Marcela Fernández. (Foto: EFE/Carlos López)

En su determinación, la Sala Mixta de San Cristóbal priorizó “la defensa de su integridad, la protección de sus menores hijos y el estado de gravidez al momento de los hechos”. Si, Maricela estaba embarazada y se encontraba en el sexto mes de gestación cuando sufrió el ataque el hombre y si no se hubiera defendido, tanto ella, como el neonato y sus otro dos hijos hoy estarían muertos. Además de que se comprobó que existía un historial de violencia de género en contra de Maricela, la cual había denunciado en su comunidad y no fue atendida.

El 22 de noviembre de 2019, López Bautista, de 28 años, fue atacada por su marido, quien la golpeó y la encerró con sus dos hijos pequeños con la intención de matarlos a machetazos, sin embargo, Maricela se defendió y de un golpe certero le dio muerte a Juan “N”. Fue el 19 de abril de 2022, que Dora Luz López Méndez, jueza de enjuiciamiento, condenó a Maricela a pasar 25 años de prisión.

“El vecino, que es el testigo principal, era testigo sistemático de esta violencia, el Estado nunca lo atendió y finalmente Maricela se defendió con un leño”, afirmó la abogada.

Mientras se desarrollaba la audiencia, el 15 de agosto, sus familiares, el colectivo Cereza, un grupo de mujeres civiles y colectivos feministas se plantaron a las afueras del Palacio de Justicia de los Altos, para reclamar la libertad de Maricela.

Los familiares de Maricela López acompañados del colectivo Cereza, se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia de los Altos, para reclamar la libertad de la mujer indígena. (Foto: EFE)

Maricela finalmente vio la luz de sol a las 16:00 horas del 18 de agosto, cruzó la puerta principal del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5 y aún consternada, relató que pasadas las 15:00 horas le fue comunicado que se preparara para salir, pues había logrado su libertad.

“Lo primero que pensé es en ver a mis hijos y trabajar. Cuando llegué a la cárcel no sabía trabajar más que en el campo, pero adentro aprendí a tejer carteras y morrales, también nos enseñan a escribir y a leer, pero no se me dio”, dijo López.

Por su parte, Marcela Fernández, la abogada de Maricela, señaló que, como este caso, en Chiapas hay muchos de mujeres que están criminalizadas por defender su vida. Agregó que la mujer “salió por el acompañamiento jurídico, por el acompañamiento de mujeres en colectivo y el acompañamiento de los medios de comunicación”.

México afronta una crisis de violencia machista a nivel nacional, con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

(Con información de EFE)

