Olga Sánchez Cordero va contra Rosario Piedra por defender a los deudores alimentarios: “No sé quién se lo aconsejó”

La presidenta del Senado de la República Olga Sánchez Cordero apoya a mujeres y colectivos feministas. (Foto: Twitter/MorenaSenadores).

Luego de que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra promoviera una acción de inconstitucionalidad que permitiría a los hombres que no pagan alimentos a ocupar cargos de elección popular o en el servicio público, la presidenta del Senado de la República Olga Sánchez Cordero se dijo molesta sorprendida e indignada ante dicha petición ya considera que es una acción que avala la violencia ejercida por los hombres que no pagan alimentos, hecho que es una clara agresión a niños y niñas.

“No sé quién se lo aconsejó”, dijo Sánchez Cordero, quien se mostró en contra de que se violenten los derechos alimentarios de los menores. “La comisión de aquí del Senado tendrá que citar a (Rosario Piedra). Yo lo que pudiera hacer como presidenta, que todavía lo soy hasta el 31 de agosto, es decirle a la Comisión de Derechos Humanos correspondiente que cite a la comparecencia a la presidenta de la CNDH”, además anunció que llamarán a Rosario Piedra para que explique lo que la motivó a esto, y que ya lo discutió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Olga Sánchez pedirá que Rosario Piedra Ibarra comparezca luego de que representantes de 300 organizaciones civiles exigieron la renuncia de la titular de la CNDH. (Foto: EFE/José Pazos/Archivo).

“Quiero también decirles categóricamente que yo no estoy de acuerdo con esta acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH. Y no estoy de acuerdo, porque nos ha costado mucho trabajo, incluso el registro de deudores alimentarios. Y yo estoy segura de que es una violencia doméstica el que no se dé el alimento a sus hijos, sobre todo a sus hijos menores. Yo no podría estar de acuerdo en que se les violentan sus derechos, cuando lo que ellos están haciendo, los deudores alimentarios, están violentando los derechos de los menores de edad: el derecho a la alimentación”.

Y es que luego que representantes de 300 organizaciones civiles acudieron a la Cámara alta para exigir la renuncia o la destitución de la titular de la CNDH por apoyar a deudores alimentarios, la presidenta del senado les mostró su solidaridad y apoyo.

"Ni un deudor alimentario en el poder”: Senadora Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión por los derechos de la niñez y la adolescencia. (Foto: Twitter/@M_OlgaSCordero).

De ese modo, avaló la postura de los colectivos feministas que pidieron la renuncia de Piedra Ibarra; la manifestada por las presidentas de las comisiones de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de los Derechos Humanos, Josefina Vázquez Mota y Kenia López Rabadán; de decenas de militantes de otros partidos políticos, como el de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y de las exdiputadas que se llaman Rebeldes con Causa.

En ese evento, la Presidenta de la Comisión por los derechos de la niñez y la adolescencia, Josefina Vázquez Mota, reprobó la postura de la titular de la CNDH de defender a los deudores alimentarios. “El pago de la no pensión afecta a cerca de 45 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, que no tienen garantizado lo más básico que es su alimentación, que es lo que tienen para vivir cotidianamente”, " Ni un deudor alimentario en el poder” dijo la senadora.

Sánchez Cordero comentó que tuvo un encuentro con Arturo Zaldívar (SCJN), donde dialogaron sobre la acción de inconstitucionalidad de los deudores alimentarios. (Foto: Archivo)

Vázquez Mota tachó el trabajo de Piedra Ibarra, pues aseguró que una mujer encabezando esta comisión (CNDH) que le dice a todos los colectivos y a millones de mujeres “te desprecio, estoy de acuerdo con que te atropellen, estoy de acuerdo con que te violenten, estoy de acuerdo en que trabajes dos o tres jornadas porque quien debe cumplir con su obligación no la cumple”, no debe estar a cargo de dicha comisión.

