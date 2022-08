Por qué ‘corrieron’ a Amparo Serrano de “Flans”

Amparo creó una de las marcas más conocidas en México, Distroller. (Foto Instagram: @flansoficial/@amparinserrano)

El pasado viernes 12 de agosto falleció Amparo Serrano, también conocida como Amparín, a los 57 años de edad. La diseñadora, empresaria y creadora de Distroller perdió la vida después de permanecer alrededor de tres días hospitalizada en estado grave a consecuencia de un accidente doméstico. Su inesperada partida conmocionó a sus familiares, amigos, seguidores y mundo del espectáculo, pues cabe recordar que hace varios años estuvo a punto de formar parte de Flans, una famosa agrupación ochentera, pero salió por una misteriosa razón y en su lugar entró Ilse.

Después de décadas envuelta en la polémica por su inesperada ruptura con la agrupación, Amparo Serrano se sinceró al respecto durante una entrevista que cedió para Mara Patricia Castañeda en 2020. Notablemente consternada por la situación que enfrentó cuando rondaba por los 18 años de edad, confesó que no renunció a Flans, sino que no pudo continuar por decisión de la directora.

Cuando me corrieron de “Flans” quedé muy herida [...] Lo que pasa es que sí me pegó mucho, de por sí no soy alguien que tiene la estima muy alta y cuando me corren mi estima bajó a cero de realmente muy mal.

Amparín confesó que no pudo continuar en el naciente proyecto porque la directora quería que dejara de estudiar. Cabe mencionar que en ese entonces se encontraba comenzando su carrera como diseñadora, profesión que años después le rindió frutos con Distroller. Como era de esperarse tanto ella como su familia no estaba de acuerdo con la condición así que no tuvo más opción que salir.

“A lo mejor le dio miedo que a la mera hora no llegara, vete tú a saber, pero yo estaba súper comprometida. También ahora ya la entiendo, antes no y la neta si me costó mucho trabajo como recuperarme de eso”, dijo.

De esta manera, la empresaria reiteró que durante muchos años guardó mucho rencor, pero con el paso del tiempo logró sanar. Incluso, poco antes de la entrevista con la periodista de espectáculos aceptó una invitación a comer con la entonces directora del proyecto, Mildred Villafañe, y de cierta manera logró cerrar esa herida que tenía.

La diseñadora confesó que tenía dos condiciones para formar poder fomar parte del grupo: estudiar y votar. (Foto: instram/@amparinserrano)

“Le tuve mucho rencor durante mucho tiempo. Hace poco me invitó a comer, fui y la verdad entendí su parte porque estábamos muy chicas, yo tenía 18, ella tenía 24, también era un bebé”, comentó.

Aunque no logró concretar su sueño junto a Mimi e Ivonne, buscó la manera de seguir cantando y formó un dueto junto a otro intérprete que lamentablemente no despuntó como esperaba. Sin embargo, ganó un poco de popularidad que la llevó a protagonizar una portada junto a Erik Rubín, quien para ese momento ya tenía mucha fama por su participación en Timbiriche.

Qué dijeron Mimi e Ivonne sobre la salida de Amparo Serrano

Las integrantes de Flans respaldaron las declaraciones de Amparín en una entrevista que ofrecieron para Tu casa TV -conducido por Anette Cuburu- y aprovecharon las cámaras para reconocer su desempeño como una de las diseñadoras más importantes del país.

“Es una preciosa niña que estaba en el grupo y que alguien de voz de arriba decidió sacarla. Nos culpan a nosotros y no es culpa de Mimi ni mía, o sea, la situación fue una decisión de alguien más. Eres una gran mujer y has sido muy próspera en tu carrera, felicidades, las cosas pasan y que no te digan cosas que no fueron”, dijo Ivonne.

