“Amistad verdadera”: un joven fue arrastrado inconsciente en el Metro de CDMX

Jóvenes se volvieron viales al arrastrar a su amigo inconsciente en el metro de la CDMX

El Metro de la Ciudad de México guarda todo tipo de historias en sus vagones y estaciones, pues a lo largo de su extenso horario laboral, el estado de cada uno de los usuarios suele variar según la hora. Desde los madrugadores con sueño, los estresados en horas pico y hasta los nocturnos de regreso del trabajo, son varias las escenas que ha dejado la “limusina naranja”.

La última en volverse viral fue la que protagonizó un grupo de amigos, quienes en una hora de baja afluencia y posiblemente con la noche en su esplendor, entró a la inmediaciones de lo que parecer ser la Línea 2, concretamente en la estación Allende.

Tres jóvenes ingresaron al STC Metro con un amigo en el suelo, quien se encontraba en presunto estado de ebriedad e inconsciente, por lo que los amigos decidieron trasladarlo arrastrándolo por el suelo y sujetándolo de los pies y brazos.

Un joven fue arrastrado inconsciente en el Metro de la CDMX y se volvió viral (Foto: TikTok/crisroaz27)

“Llegamos juntos, nos vamos juntos”, fue la frase con la que el usuario @crisroaz27 compartió el video a través de la plataforma de TikTok , quien se encontraba esperando el metro en la dirección contraria y que aprovechó para grabar el momento icónico.

Los comentarios en la publicación no perdonaron las burlas y los comentarios satíricos, entre los que destacaron: “Esos sí son amigos. Llegamos juntos y nos vamos juntos”, “Qué bonita es la amistad verdadera”, “’Procede a avenarlo a las vías’”, “Esos sí son amigos, no como los que me dejaron dormido en la banqueta del parque” y “¿Esos son tus amigos?... Mis mejores amigos”.

Por el mismo medio el creador del contenido especificó que, tras lo documentado en el video, los amigos lo cachetearon para intentar despertarlo, pero no funcionó, por lo que según su relato escuchó que lo iban a llevar a su casa.

Entre los momentos más destacados mencionados en los comentarios, se apreció el momento en que los jóvenes levantaron las pertenencias de su amigo inconsciente que se cayeron mientras lo trasladaban; de igual forma llamó la atención la actitud del la autoridad que los estaba observando.

La mujer de seguridad se puso de frente al grupo para evitar cualquier tipo de atentado en su contra, pues no sabía si las intenciones eran aventarlo a las vías del tren, algo que claramente no ocurrió. También algunos criticaron que no los ayudara a buscar ayuda ante la intoxicación del joven.

El video acumula más de 90 mil “Me Gusta” y a punto de alcanzar el millón de reproducciones en apenas tres días de publicado, por lo que se convirtió en un video muy viral en TikTok.

Foto de ilustración de la Línea 2 del Metro de la CDMX, la cual tiene una parte del trayecto sobre Calzada de Tlalpan (Foto: especial)

Recientemente el Metro registró otro momento muy gracioso y que también fue compartido en redes sociales, pues circuló un video donde se presencia a decenas de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo cantando una canción a coro en los andenes de la estación Bellas Artes de la línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi, mientras esperaban el arribo del tren.

En el video se escucha a la multitud entonando la canción Ni tú ni nadie de la agrupación española Alaska y Dinarama, y que en México también revivió el grupo Moenia. Y es que, debido a que el Metro en ocasiones presenta retrasos y complicaciones que prolongan los tiempos de espera, los mexicanos siempre encuentran una forma de “matar el tiempo”.





