Metro CDMX: se incendió tren en estación División del Norte de la Línea 3

En los videos se puede ver a los usuarios en medio de una gran cortina de humo

Usuarios en redes sociales reportaron el incendio de un tren en la estación División del Norte de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México.

Esto ocurrió aproximadamente a las 12:00 horas de este jueves 11 de agosto. En los videos que se mostraron en Twitter se ve como los usuarios caminan entre una cortina de humo mientras uno de los trenes está detenido.

El video fue difundido por el usuario @CJosnog2010 quien comentó: “Una vez más el el Metro en la estación División del Norte Línea 3, muestra el mal manejo del mantenimiento de los trenes, aquí los videos, humo y riesgo para los usuarios”.

Cabe destacar que la mayoría de los usuarios se lanzaron en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por la falta de mantenimiento del Metro, así como de los problemas tan comunes y continuos que tiene el Sistema de Transporte.

En los videos y fotografías se ve una gran cortina de humo (Foto: Twitter/ @DonPerlgnnon)

“Bueno, no hay mucho qué decir, los hechos hablan por sí mismos: hoy se le quemó otra vez el metro (línea 3) a @Claudiashein”, “Ella esta en campaña, que por favor no la molesten”, “Linea 3, dirección indios verdes, no puede ser que tengan un avance tan lento, 50 min para avanzar 6 estaciones, llueva o no, el servicio es siempre una porquería, den soluciones, no más problemas”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Twitter.

Muchos otros arremetieron en contra de la cuenta oficial del Metro, ya que éste hasta el momento no ha emitido ningún comunicado sobre lo ocurrido ni ha informado acerca del avance de los trenes.

Sin embargo, el Metro informó, cerca de las 16:30 horas, que en lo que iba del día se realizó el rescate de dos muletas que cayeron a las vías: una en Tacuba y otra en estación Zócalo de la Línea 2. “Resguarda tus pertenencias al ingresar a los andenes y respeta la línea de seguridad. Al momento la circulación de trenes es continua”, escribió.

El Metro pidió a la población resguardar sus pertenencias (Foto: Twitter/ @MetroCDMX)

Por otro lado, algunas personas mostraron su inconformidad después de que el Transporte Colectivo exhortó al público sostener de forma correcta sus pertenencias y compartir una tarjeta informativa; sin embargo, no confirmaron nada sobre lo ocurrido en la Línea 3, lo que ocasionó el enojo de los usuarios.

Por medio de esta tarjeta informativa se indicó que durante los primeros siete meses del año, el Metro ha rescatado de las vías alrededor de 721 objetos, de los cuales 367 han sido teléfonos celulares, cantidad que representa el 50.9% del total de las pertenencias que caen en la zona de vías.

El Metro exhorta al público usuario a sostener de forma correcta sus pertenencias al permanecer en los andenes. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/ZQg35gTkib — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2022

Cabe destacar que hoy se dio el anuncio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que la rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM) correrá a cargo del gobierno de la capital de Sheinbaum.

Mientras que la Secretaría de Oficios y Servicios (Sobse) será la encargada del proyecto, los costos correrán a cargo del gobierno federal. Sheinbaum adelantó que las obras comenzarán a finales de este año y durarán al menos 13 meses; sin embargo, se afirmó que los vuelos no se verán interrumpidos.

Tras esta noticia, los ciudadanos no pudieron evitar juzgar la calidad del trabajo que tendrá dicha terminal, puesto que el Metro ha sido uno de los temas más recurrentes en la administración de la jefa capitalina.

