FBI estaría investigando a Norberto Rivera por presuntamente lavar de dinero del narcotráfico

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estaría investigando al empresario mexicano Fernando Pyro de la O por presunto lavado de dinero del narcotráfico, quien sería un supuesto amigo y protegido del cardenal Norberto Rivera Carrera.

En un reportaje de Univision se señala que un informante del FBI, reveló la estructura y operaciones que llevaban a cabo para la narcoguerrilla colombiana. Como pruebas hay varias grabaciones a las que tuvo acceso el citado medio y están bajo el resguardo de las autoridades estadounidenses.

Una de ellas data del pasado abril de 2019, dentro de un apartamento que el empresario rentaba en Santa Fe, Ciudad de México. A pesar de que se escucha a Peyro pedir que dejaran sus teléfonos móviles afuera de la habitación, la información se filtró.

“Yo tengo toda la estructura, para que me entiendas, güey, toda”, dijo Peyro a un representante de la guerrila colombiana

Además de explicar y ofrecer métodos para lavar dinero a través de bancos, aseguradoras y empresas de Estados Unidos, México, España e Italia presumía su amistad con el cardenal, uno de los religiosos más influyentes del país, quién supuestamente también participaría en los actos delictivos.

De las grabaciones hechas por el informante del FBI con una cámara escondida en su reloj, el empresario no negó al citado medio que se está investigando su contenido.

También reconoció un documento en el que una ex informante del FBI, que pidió ser identificada como Gloria por motivos de seguridad, escribió que Peyro ofreció lavar dinero con la participación de Rivera.

“Él [Peyro] nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe… su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera”, confesó para Univision Gloria.

La persona dijo que el empresario había mostrado interés en lavar dinero para narcotraficantes colombianos en un encuentro en la Ciudad de México, en donde el agente del FBI encubierto señaló que daba el visto bueno para la operación.

Asimismo, reveló que hasta diciembre del 2019 participó como informante y en ese momento la agencia consideraba a Norberto Rivera como uno de los objetivos de la investigación por lavado de dinero. Aunque podría ser de interés para las autoridades estadounidenses, no está confirmado que esté siendo investigado actualmente.

Por su parte, el cardenal dijo en febrero de este año que desconoce las negociaciones de Peyro; de igual manera, en el 2021 una reportera del mismo medio había entregado una carta de solicitud de entrevista sobre las investigaciones del FBI a las que no respondió.

“No tengo noticias de ese grupo [guerrillero] que quiere lavar dinero, no sé de qué se trata, no entiendo que es lo que él [Peyro] quiere lavar… Adelante con la investigación, yo no tengo nada que ver con él […] hace tiempo que no nos vemos’', señaló Rivera a Univision.

Supuestamente el cardenal y el empresario mantienen una amistad cercana desde hace muchos años e incluso antes de que iniciara la pandemia se reunían en persona constantemente, hacían viajes juntos y también platicaban varias veces al día. Rivera sería casi como un padre para Peyro.

“Es sabido de todo el mundo que yo tuve una amistad muy grande con él […]. Es muy amigo, de veras, desde que yo lo conocí cuando era niño, [era] el párroco de mi fraccionamiento’', dijo Peyro.

Ante la estrecha relación el cardenal se limitó a decir que ya no daba más entrevistas. Respecto al FBI tampoco hubo una respuesta concisa, ya que “no confirmaron ni negaron o suministraron actualizaciones de investigaciones específicas”.

Según Gloria, el objetivo de la investigación de las autoridades estadounidenses sería establecer las conexiones que tienen los grandes narcotraficantes mexicanos con la iglesia católica para lavar dinero.

