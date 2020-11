La SCJN dio un amparo para conocer expediente contra Norberto Rivera

La SCJN concedió un amparo para entregar una copia de la carpeta de investigación a Alberto Athié Gallo sobre la denuncia que presentó contra Norberto Rivera Carrera (Foto: EFE)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió el amparo, promovido por Alberto Athié Gallo, para que pueda entregar una copia de la carpeta de investigación sobre la denuncia que presentó contra el arzobispo emérito de México, Norberto Rivera Carrera.

Fue por unanimidad que la Primera Sala de la SCJN aprobó la propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para revocar su decisión original de negar acceso al ex sacerdote Athié Gallo a la investigación.

“Se debe analizar el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, cuando dichos delitos sean de lesa humanidad o representen una grave violación de derechos humanos”, señaló.

El ex sacerdote denunció a Rivera Carrera ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) por ocultar a las autoridades competentes 15 casos de pederastia cometidos por sacerdotes a su cargo, sucesos que el cardenal públicamente dijo conocer durante una conferencia el 19 de diciembre de 2016.

Athié Gallo denunció a Rivera Carrera ante PGR por ocultar a las autoridades 15 casos de pederastia (Foto: Archivo)

“Aquí en la arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros”, dijo entonces Rivera Carrera.

No obstante, Athie Gallo pudo confirmar que ninguno de los casos fue notificado al Ministerio Público Federal. De esta forma, Rivera Carrera habría violado el Código Nacional de Procedimiento Penales (CNPP) y la Ley de Asociaciones Religiosas.

Tras la denuncia, el ex sacerdote intentó consultar la carpeta de investigación iniciada contra Norberto Rivera. No obstante, la dependencia no le permitió al ex prelado tener acceso a la investigación ya que son estrictamente reservados solo tienen acceso las víctimas, el acusado y sus abogados, pero no el denunciante.

Pero ahora la SCJN reconoció que es congruente que la sociedad tenga acceso a información de investigaciones que se vinculan a violaciones graves a derechos humanos. Fue por esta razón por la que ordenó a la FGR realizar el análisis necesario, conforme a las normas vigentes en la materia, para determinar si era posible dar acceso a las indagaciones.

La SCJN reconoció que es congruente que la sociedad tenga acceso a investigaciones que se vinculan a violaciones graves a derechos humanos (Foto: SCJN /CUARTOSCURO)

“Conforme a los lineamientos sobre la constitucionalidad de la normatividad aplicable, la autoridad debe analizar exhaustivamente, y así fundar y motivar, si la persona denunciante puede tener acceso a la investigación y esclarecimiento de los hechos”, determinó.

Investigaciones de la iglesia

De acuerdo con la propia cúpula de la Iglesia Católica en México, se han investigado a 271 sacerdotes por casos de abusos a menores en la última década, y sumados a los que han sido procesados por otras faltas, da un total 426 clérigos, informó el pasado martes 14 de enero la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

El presidente del CEM, Rogelio Cabrera López, detalló que de los 426 sacerdotes que han sido o son investigados, 173 están en proceso -el 40.6 por ciento- y otros 253 ya fueron completados. En la conferencia de prensa de las autoridades eclesiásticas estuvo presente también Alfonso Miranda, el secretario general.

Hasta ahora, confirmaron, 217 integrantes de la iglesia católica investigados han sido expulsados de la orden (el 51% del total), y 155 de los casos han sido notificados a las Fiscalías correspondientes en México. Sin embargo, la CEM no tiene un registro del número de víctimas.

