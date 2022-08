“Oportunista y traidor”: Javier Lozano arremetió contra Mario Delgado por ola de violencia en México

Javier Lozano arremetió en contra de Mario Delgado por asegurar que la estrategia de seguridad de AMLO ha dado resultados (Foto: Cuartoscuro)

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se lanzó en contra del dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, por asegurar que la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dado resultados.

Y es que el pasado lunes 15 de agosto, el líder del partido guinda indicó a través de su cuenta oficial de Twitter que a diferencia de gobiernos anteriores, la estrategia de seguridad de Morena no ha “cerrado los ojos” ante los actos de violencia.

Según señaló en su mensaje Delgado Carrillo, desde Regeneración Nacional se brinda el apoyo y respaldo necesario para continuar implementando la estrategia de “abrazos, no balazos”.

Delgado admitió que la administración morenista no ha “cerrado los ojos” ante las jornadas violentas, aunque tampoco ha resuelto nada (Foto: Twitter/@JLozanoA)

“A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la estrategia de seguridad implementada por nuestro presidente no ha cerrado los ojos ante las causas que generan la violencia. Desde nuestro Movimiento reiteramos todo el apoyo al Gobierno Federal en la implementación de esta estrategia”, escribió en su red social.

La publicación no la dejó pasar el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), quien en un tuit admitió que la administración morenista no ha “cerrado los ojos” ante las jornadas violentas, aunque, declaró, tampoco ha resuelto nada.

“No los ha cerrado pero nada resuelve. Y tú qué los tienes bien abiertos eres un pobre diablo, oportunista y traidor”

Mario Delgado insistió en “fortalecer” la Guardia Nacional ante jornada de violencia en el país

Mario Delgado señaló que para erradicar cualquier tipo de violencia es necesario seguir atacando las causas de ésta (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Cabe recordar que ante los hechos violentos registrados en varios estados del norte del país en los últimos días, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que para erradicar cualquier tipo de violencia es necesario seguir atacando las causas de ésta, “como lo ha venido haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación”.

Además de fortalecer la Guardia Nacional (GN), institución que “en muy poco tiempo se ha ganado el reconocimiento de toda la población y de todos los gobernantes”.

“Hacía falta tener una institución como la Guardia Nacional, de dimensión nacional que fuera leal y que no fuera corrupta como eran las instituciones en el pasado. Ahora nuestras instituciones ya no se corrompen, están del lado del pueblo, y hay que seguir apoyándolos. Necesitamos fortalecer la Guardia Nacional para que siga creciendo”

Mario Delgado indicó que la diferencia entre Morena y el bloque opositor es que ahora ya no se tiene contubernio con el crimen organizado (Foto: Mario Delgado)

Y agregó: “Desde aquí hago un reconocimiento al Ejército mexicano, a la Marina Armada de México y a la Guardia Nacional por el extraordinario esfuerzo que están haciendo para defender la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional”.

Asimismo, el dirigente de Regeneración Nacional dijo en un comunicado el pasado 15 de agosto que la diferencia entre Morena y el bloque opositor es que ahora ya no se tiene contubernio con el crimen organizado, no se vulneran los derechos desde el gobierno ni se fabrican casos o se oculta información, sino que por el contrario, se atienden las causas con programas de bienestar y acciones en beneficio de la población.

“Queremos vivir en paz pero tenemos que reconocer, como muy bien lo diagnosticó el presidente, que el fuego no se apaga con fuego, tenemos que ir a las causas que generan la violencia, por eso la Cuarta Transformación ha hecho una inversión social histórica, para que los jóvenes tengan oportunidades, los campos vuelvan a ser productivos y tengamos una paz que sea fruto de justicia”, sostuvo el líder morenista.

SEFUIR LEYENDO: