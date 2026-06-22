Cuáles son los efectos secundarios de comer ajo crudo en personas con padecimiento de hígado graso

Un hombre de edad avanzada muestra signos de malestar abdominal en su cocina, lo que representa los posibles efectos secundarios de consumir ajo crudo, especialmente en personas con ciertas condiciones de salud como el hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de ajo crudo en personas con hígado graso genera dudas sobre posibles beneficios y riesgos.

Estudios recientes muestran que, en cantidades moderadas, el ajo puede reducir la grasa hepática y mejorar ciertos parámetros metabólicos, pero su ingesta excesiva origina molestias digestivas y complicaciones en quienes presentan enfermedades hepáticas.

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El ajo crudo y su efecto sobre la grasa hepática

El principal compuesto activo del ajo, la alicina, aparece vinculado a la reducción de peso corporal y a la disminución de la grasa acumulada en el hígado.

Investigaciones publicadas en revistas especializadas documentan que los compuestos azufrados del ajo influyen en el metabolismo de los lípidos y en la resistencia a la insulina, factores clave en la progresión del hígado graso.

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El consumo diario de ajo crudo, en porciones equivalentes a uno o dos dientes, no muestra efectos nocivos directos en personas con este padecimiento. Por el contrario, algunos especialistas señalan que puede favorecer la reducción del colesterol LDL y de triglicéridos, ambos marcadores asociados con la esteatosis hepática.

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México refieren que la dieta rica en vegetales, ajo y cebolla ayuda a controlar el avance del hígado graso no alcohólico. Sin embargo, la tolerancia individual varía y no todos los pacientes experimentan los mismos beneficios.

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Crédito: Freepik

Riesgos y molestias por consumo excesivo

El ajo crudo, cuando se consume en grandes cantidades, provoca irritación en el tracto digestivo. Los síntomas más comunes incluyen dolor o ardor estomacal, acidez, náuseas y diarrea. En reportes de casos recopilados por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, personas que ingirieron más de tres dientes de ajo crudo en una sola porción reportaron malestar estomacal y episodios de vómito.

El mal aliento, la sudoración con olor fuerte y la sensación de boca seca son efectos secundarios frecuentes mencionados por gastroenterólogos. La intensidad de estos síntomas depende de la cantidad ingerida y del estado general del sistema digestivo.

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En personas con hígado graso, un tracto digestivo sensible aumenta la probabilidad de molestias. Especialistas advierten que el exceso de ajo puede alterar la absorción de ciertos medicamentos y empeorar síntomas gastrointestinales preexistentes.

Posible toxicidad y advertencias sobre suplementos

El ajo natural, en proporciones normales, no representa peligro de toxicidad para el hígado. Sin embargo, los suplementos concentrados de ajo disponibles en el mercado pueden contener dosis elevadas de alicina y otros compuestos. Estudios publicados en Journal of Hepatology señalan que el uso prolongado de estos productos en dosis altas ocasiona elevación de enzimas hepáticas y, en casos raros, lesiones en el hígado.

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El Centro Nacional de Farmacovigilancia advierte que la automedicación con extractos de ajo, sin supervisión médica, ha derivado en cuadros de hepatitis medicamentosa en pacientes susceptibles. Las etiquetas de algunos suplementos alertan sobre la posibilidad de daño hepático en personas con enfermedades preexistentes.

Posible toxicidad y advertencias sobre suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interacciones farmacológicas en pacientes con hígado graso

El ajo posee propiedades anticoagulantes naturales. Esto implica un riesgo adicional para quienes toman medicamentos como warfarina, aspirina, clopidogrel o tratamientos para el colesterol alto y la presión arterial. El ajo puede potenciar el efecto de estos fármacos y elevar la probabilidad de hemorragias o sangrado espontáneo.

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La Asociación Mexicana de Gastroenterología recomienda que los pacientes con hígado graso consulten a su médico antes de incorporar ajo crudo o suplementos a su dieta si reciben tratamiento farmacológico. Reportes clínicos documentan que la interacción entre ajo y ciertos medicamentos puede ser significativa y requerir ajustes en las dosis.

Consideraciones para el consumo seguro

Comer ajo crudo en cantidades moderadas —uno o dos dientes al día— es seguro para la mayoría de las personas con hígado graso, siempre que no exista intolerancia individual ni contraindicación farmacológica. Los beneficios potenciales se observan cuando el ajo forma parte de una dieta equilibrada, acompañada de ejercicio regular y control de peso.

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Las personas que presentan molestias digestivas, sangrado fácil, o que usan anticoagulantes, deben evitar el consumo excesivo de ajo y consultar con su médico ante cualquier síntoma anormal. La automedicación con suplementos concentrados no está recomendada sin valoración profesional.