Cuáles son los cuatro conciertos gratis que faltan de presentarse este 2022 en el Zócalo

Concierto gratuito en el Zócalo (Foto: CDMX)

Gracias a que las medidas sanitarias por la pandemia se relajaron ante el descenso de contagios y decesos por COVID-19 las actividades masivas y presenciales como los conciertos regresaron. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México anunciará presentaciones gratuitas de artistas musicales en la Plancha del Zócalo.

El pasado 16 de julio se presentó una de las bandas de ska y rock más importantes en México, se trató de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio que tuvieron como invitada especial a María Elena Ríos, joven sobreviviente de un ataque de ácido, en el saxofón.

Dicho evento fue bien recibido por los capitalinos que se dieron cita en el Zócalo para presenciarlo de inicio a fin. Como es costumbre desde administraciones pasadas, habrá más de un concierto con las mismas características pero con diferentes artistas.

Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien dio a conocer a través de la conferencia mañanera en Palacio Nacional que Los Tigres del Norte, la banda de norteñas y corridos más querida por el público nacional, dará un concierto en el Zócalo en próximo 15 de septiembre, en el marco del Grito de la Independencia.

Miles de personas se dieron cita en la plancha del Zócalo para observar un concierto FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, la presentación de Los Tigres del Norte no es la única pendiente para este 2022 y tampoco forma parte de las cuatro presentaciones restantes, según indicó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

“Tenemos tres masivos más que estaremos anunciando pronto, pero bueno, ya saben que Serrat cierra su gira y se retira en México, en el Zócalo. Lo volvimos a anunciar en el Cervantino, el 21 de octubre. Y (habrá) dos sorpresas más, más la sorpresa de Firme; entonces esperen cuatro conciertos más”, dijo la funcionaria capitalina.

De tal modo, quedan en el incógnito dos artistas. Los dos que ya fueron revelados y faltan por presentarse en el Zócalo son Joan Manuel Serrat y Grupo Firme, aunque es posible que este último no ocurra en el 2022.

Cabe recordar que fue el pasado 29 de junio, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que con motivo del Festival Cervantino 2022, se presentará Joan Manuel Serrat el 21 de octubre en el Zócalo de manera gratuita.

Foto: CUARTOSCURO

“Quiero darles una sorpresa porque en el Zócalo de la Ciudad de México vamos a tener a Joan Manuel Serrat el 21 de octubre como parte del Cervantino. Con un gran privilegio realmente porque despide su carrera en este Cervantino, así que se despedirá en México. Una de sus despedidas es en la ciudad”, detalló la jefa de Gobierno.

Respecto a los otros grupos musicales restantes se dijo que no se puede brindar ningún detalle sobre quiénes son o incluso la fecha que se presentarán, pues tienen un acuerdo con ellos que consiste en no mencionar que estarán gratis para evitar que las personas no acudan a sus conciertos que será de paga.

“Como ellos se presentan primero en lugares en donde se paga la entrada, si nosotros avisamos de que va a haber un concierto gratuito, la gente prefiere venir al concierto gratuito. Entonces hay un acuerdo con los grupos (...) Va a venir Grupo Firme en otra temporada y ya en su momento se presentarán en el Zócalo capitalino”, añadió Curiel de Icaza.

