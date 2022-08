Claudia Sheinbaum condenó las acciones de la policía capitalina tras enfrentamiento con civiles en la alcaldía Gustavo A. Madero

Las redes sociales se han convertido en la herramienta más eficaz para visibilizar uno de los problemas que por años ha aquejado a la ciudadanía: la corrupción y abusos que algunos de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) suelen cometer diariamente en contra de la ciudadanía.

El pasado martes, en dichas plataformas digitales se viralizó un video en el que se observan a policías de la Ciudad de México enfrentarse a golpes con civiles en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el enfrentamiento ocurrió en el cruce de las avenidas 535 y 506, en la colonia Primera Sección de San Juan de Aragón cuando oficiales de tránsito realizaban acciones de verificación de motocicletas.

Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se presentó la tarde del pasado miércoles a un evento que formó parte del programa “Barrio Adentro” en la alcaldía Iztapalapa y en el cual, al ser cuestionada sobre los hechos, aseguró que el caso había quedado en manos del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Vimos el video completo, originalmente había habido golpes hacia la policía y la policía responde de esta manera, responde muy mal, no debería haber respondido así y entra Asuntos Internos como cualquier cuestión de abuso policial que sea detectado”, declaró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Del mismo modo, la mandataria estatal detalló que los ciudadanos involucrados en la pugna agredieron en un inicio a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no obstante, reconoció que los policías no debieron de responder con los actos violentos que se aprecian en la grabación difundida en redes sociales.

“Ellos tienen tienen una capacitación y una formación para contener en caso de que alguien esté golpeando a un policía, no golpear ellos. Entonces, hubo una mala actuación y tiene que sancionarse”, aseguró Claudia Sheinbaum.

