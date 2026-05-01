México

Marchas por el Día del Trabajo hoy 1 de mayo en CDMX: horarios, vialidades afectadas y alternativas

La CDMX vivirá una de las jornadas de mayor movilización del año este viernes

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Manifestaciones para hoy 1 de mayo, Día del Trabajo. CUARTOSCURO
Manifestaciones para hoy 1 de mayo, Día del Trabajo. CUARTOSCURO

Miles de trabajadores y sindicatos se movilizan hoy 1 de mayo en la Ciudad de México con motivo del Día del Trabajo.

Diversos contingentes, encabezados por la CNTE y organizaciones obreras, afectarán vialidades clave del centro con marchas, plantones y concentraciones desde primeras horas de la mañana.

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Las autoridades anticipan una de las jornadas de mayor impacto vial del año y recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones.

Horarios y rutas de las marchas

La coordinadora sostuvo su postura de realizar movilizaciones durante el Mundial de 2026.
La coordinadora sostuvo su postura de realizar movilizaciones durante el Mundial de 2026. (Facebook: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)

Las movilizaciones principales arrancan a las 09:00 horas con dos grandes puntos de partida:

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  • Ángel de la Independencia:

Encabezada por la CNTE y la Nueva Central de Trabajadores.

Avanza por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino.

  • Eje Central y 5 de Mayo:

Sindicatos como la Unión Nacional de Trabajadores, la Mesa de Diálogo Sindical y la Asociación General de las y los Trabajadores.

Avanzan también hacia la Plaza de la Constitución.

En total, se prevén al menos 13 marchas y cuatro concentraciones adicionales, todas con destino al Zócalo de la Ciudad de México.

Calles afectadas por las marchas y plantones

Se registraron movilizaciones durante la tarde de este jueves 1 de mayo, Día del Trabajo.
Marcha por el Día del Trabajo en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

Las autoridades reportan cierres, bloqueos intermitentes y acceso restringido en:

  • Paseo de la Reforma (carriles centrales, de Ángel de la Independencia a Avenida Juárez)
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo
  • Circuito Plaza de la Constitución
  • Avenida Hidalgo
  • Insurgentes
  • Bucareli

En el Zócalo y calles aledañas (por plantón de la CNTE, que podría durar hasta tres días):

  • 20 de Noviembre
  • Pino Suárez
  • Corregidora
  • Moneda

Alternativas viales recomendadas

Para evitar los bloqueos y retrasos, las autoridades recomiendan:

  • Circuito Interior
  • Avenida Chapultepec
  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • José María Izazaga

Anticipa tus traslados y consulta información en los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial.

Horario de servicio para este viernes 1 de mayo de 2026 (MetrobusCDMX)
Horario de servicio para este viernes 1 de mayo de 2026 (MetrobusCDMX)

Prioriza el uso del transporte público, pero ten en cuenta el horario de apertura este viernes:

  • Metro: servicio desde las 07:00 horas
  • Metrobús y RTP: desde las 05:00 horas
  • Trolebús: a partir de las 06:00 horas

Toma en cuenta posibles cierres o servicio parcial en líneas del Metrobús que cruzan Reforma y el Centro.

Motivos de las marchas

Las protestas de este 1 de mayo incluyen reclamos de la CNTE y otros sindicatos, como el incremento salarial del 100%, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de Afores y el regreso a pensiones solidarias, así como la reinstalación de docentes cesados, la cancelación de la Reforma Educativa y mayor presupuesto para educación y salud.

El pliego petitorio nacional de la CNTE será entregado este día junto con una conferencia de prensa donde la dirigencia fijará postura sobre sus demandas y otros temas sociales. Entre otros puntos, la CNTE exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, pues sostiene que esa reforma eliminó la posibilidad de que los maestros se jubilen con el 100% de su salario. También piden el restablecimiento del esquema anterior a la individualización de cuentas con Afores.

La CNTE advierte que, de no obtener respuesta, evalúa una huelga nacional que podría coincidir con el Mundial de Futbol 2026, bajo la consigna: “Si no hay solución, no rodará el balón”.

Después del 1 de mayo, la CNTE también tiene contemplada una nueva protesta el 15 de mayo, Día del Maestro, y busca fortalecer alianzas con otros gremios para ampliar la presión sindical en los meses siguientes.

El 1 de mayo es día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes, lo que modifica la afluencia en las vialidades, pero quienes tengan que trasladarse deben prever rutas alternas y tiempo extra.

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