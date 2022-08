Ferriz de Con exhortó a Vicente Fox a “hacer un llamado a la unidad” para sacar a la 4T en 2024

Ferriz de Con hizo un llamado a Fox (Fotos: Instagram@ferrizdecon/Cuartoscuro)

El periodista Pedro Ferriz de Con exhortó al expresidente Vicente Fox (2000-2006) a “hacer un llamado por la unidad” hacia la sociedad con el fin de que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) llegue a su fin con las elecciones presidenciales de 2024.

En un video públicado en sus redes sociales, el periodista enalteció algunos de los pasajes de la carrera política de Fox Quesada, haciendo énfasis en la manera en la que llegó a Palacio Nacional.

“Para muchos documentaste una esperanza, muchos te seguimos y creímos en ti, creémos en ti porque creo que fuiste un hombre honesto, un hombre que llegaste hasta tus alcances, a dar todo por el país, y que aprendiste muchas cosas y también eseñaste muchas otras de un nuevo estilo de gobernar”, externó Ferriz de Con durante la grabación.

Al igual que con Fox, el periodista hizo un llamado a Salinas de Gortari (Foto: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Cabe mencionar que el periodista ha sido uno de los más férreos críticos a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al grado de formar parte del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA). Bajo ese tenor, aseguró que “si inspiramos a toda las perosnas que vamos en contra la Cuarta Transformación, del socialismo, del comunismo, de las dictaduras, de las autocracias, de las caquistocracias podremos llegar a enderezar el curso de la historia”.

No es la primera vez que el periodista hace un llamado hacia algún expresidente, pues hace unos días le pidió a Carlos Salinas de Gortari “reaparecer” en la vida pública del país para “empezar a convocar a la ciudadanía para que se una y en esta unidad en la que todos estaremos presentes, vayamos en contra de la Cuarta Transformación”.

“Pon tu granito de arena”, comentó en aquella ocasión.

“FRENAAA no convoca, no jala, no motiva, no inspira”: Ferriz de Con

A finales de julo, el periodista dio a conocer su salida de la organización civil debido a que “no convoca, no jala, no motiva, no inspira”.

Ferriz de Con salió de FRENAAA por su corto alcance (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“Si me quedo en FRENAAA lo que estoy haciendo es nada. Amo FRENAAA pero no puedo seguir ahí porque ya no sirvió de nada, no convoca, no jala, no motiva, no inspira”, sentenció en un material audiovisual que compartió en redes.

Además, criticó el papel que han desempeñado los institutos políticos que conforman a la coalición Va por México frente a las decisiones del Ejecutivo y ante el actuar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Legislativo: “En el PAN no ha hecho nada, en el PRI están hechos talco, en el PRD no se han movido. Va por México cada día es más pequeño y todos deberíamos de estar preocupados por hacer grupo”.

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, publicada el pasado 27 de junio, Morena saldría triunfador en 2024 tras recibir el 43 por ciento de la intención del voto. Asimismo arrojó que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es la “corcholata” con mayor aprobación por contar con un 37 por ciento entre los simpatizantes del partido guinda y un 24 por ciento entre la población en general.

En cuanto a la oposción, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se posicionan en los segundos lugares, ya que ambos alcanzaron un 17 por ciento de la intención del voto. Sin embargo, juntos y al lado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consiguieron un 38 por ciento.

