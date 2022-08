“Ni quien lo pele”: así se burló Vicente Fox de AMLO tras proponer una tregua mundial

Vicente Fox Quesada se burló del mandatario Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Cuartoscuro)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, se burló del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por proponer una tregua mundial de cinco años, en especial entre Rusia y Ucrania.

Este jueves 4 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el ex jefe del Ejecutivo federal por el Partido Acción Nacional (PAN) calificó a López Obrador como un “pobre diablo”, pues aseguró, ninguna autoridad internacional le hace caso.

“Pobre diablo, ni quien lo pele”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues la mayoría de los usuarios salieron en defensa del actual mandatario federal.

López Obrador propuso una tregua internacional que ponga fin a los conflictos bélicos entre naciones (Foto: Getty Images//Fb/Vicente Fox Quesada)

“Básicamente todos tus tuits son de AMLO, cómo que nadie lo pela”, “Te arde que impacta cualquier declaración. AMLO líder en Latinoamérica”, “Como siempre andas bien al pendiente de él” y “Tú eres el que más atención le da, ya suéltalo tantito”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que durante su conferencia de prensa de este 4 de agosto, el presidente López Obrador propuso una tregua internacional que ponga fin a los conflictos bélicos entre naciones a fin de garantizar el bienestar social y económico de todos los pueblos del mundo.

“La postura de nuestro país es que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo, acuerdos. Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afectan a los pueblos, una tregua que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones”, subrayó el jefe del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

Según detalló el mandatario federal, la iniciativa “por la paz” podría ejecutarse desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

AMLO sostuvo que los países aún padecen los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la invasión de Rusia a Ucrania (Foto: Archivo)

“En cinco años, esto podría hacer la ONU, se haga una revisión, pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras. Desde luego, a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial porque esto nos afecta a todos”, apuntó.

En su participación, AMLO sostuvo que los países aún padecen los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la invasión de Rusia a Ucrania, que han agudizado la inflación, provocando menor crecimiento económico y más pobreza.

Para revertir estas condiciones adversas, dijo, se necesita impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de las naciones.

AMLO pidió que se eviten conflictos bélicos comerciales (Foto: Archivo)

“No a las provocaciones, no a la guerra, no queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedir que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU. Ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable; aquí no se trata de maniqueísmos, de buenos y malos. Se trata de tomar en cuenta la necesidad de los pueblos”, sentenció.

Sobre las actuales tensiones entre Estados Unidos y China, el Jefe del Ejecutivo pidió que se eviten conflictos bélicos comerciales, esto, tras la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, a Taiwán.

“A todos nos perjudica, no es cierto que somos independientes y que no se requiere del comercio internacional. (...) Lo estamos viendo en Europa con el conflicto de Rusia y Ucrania, lo que están sufriendo por los precios de los energéticos, lo que está pasando con el incremento del transporte marítimo, lo que está sucediendo con la falta de chips, de fertilizantes, de alimentos, ¿y quién resulta afectado? El pueblo de todos los países”, enfatizó.

SEGUIR LEYENDO: