Llegan a Palacio Nacional legisladores del PT, PVEM y Morena, se reunirán con Claudia Sheinbaum

La reunión está prevista para analizar resultados legislativos y los pendientes del último período legislativo. (X: @cuauhtemocb10)

Legisladores pertenecientes a las bancadas del Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena se dieron cita en Palacio Nacional para participar en una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los asistentes destacados se encuentran el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, el senador Manuel Velasco y el diputado Cuauhtémoc Blanco, quienes forman parte de los principales liderazgos parlamentarios de la coalición.

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El encuentro tiene como objetivo principal realizar un balance de los resultados alcanzados durante el último período legislativo, así como identificar los temas que permanecen pendientes en la agenda del Congreso. Se prevé que durante la reunión se revisen tanto las reformas aprobadas como aquellas iniciativas que aún requieren discusión o dictamen, especialmente en áreas prioritarias para el gobierno federal.

La reunión es para cerrar filas con la presidenta, destaca Mier

Ignacio Mier, presidente de Morena en el Senado, hizo un balance de los logros obtenidos durante el primer período legislativo del año, los cuales serán presentados a la presidenta Claudia Sheinbaum en el encuentro.

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Mier detalló que se concretaron dos reformas constitucionales y la aprobación de dos nuevas leyes, una de ellas enfocada al sector cinematográfico. Además, resaltó la realización de 37 reformas en distintas áreas, incluyendo derechos humanos, bienestar y cultura, lo que, dijo, representa un avance significativo para el marco normativo nacional.

Aclaró que la reunión no está relacionada con cuestiones políticas internas ni con los recientes cambios en la dirigencia del partido. Explicó que este tipo de encuentros tiene lugar al final de cada período legislativo como parte de la agenda institucional y no responde a coyunturas partidistas. Insistió en que el objetivo central es rendir cuentas sobre el trabajo realizado y trazar nuevas metas para el siguiente ciclo parlamentario, poniendo el énfasis en el carácter institucional y colaborativo del encuentro.

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Descartó que esta reunión tenga que ver con asuntos políticos, como los cambios recientes en la dirigencia del partido, por ejemplo. “Es cada término de período. No se pudo realizar la semana pasada, pero hoy una semana después se pudo”.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, declaró a su llegada que el objetivo de su reunión es “refrendar nuestro compromiso para seguir trabajando a favor de la patria, por las reformas que se han venido dando en apoyo al pueblo de México y de la presidenta de la República”.

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