Pedro Ferriz de Con anunció su salida de FRENAAA: “No convoca, no jala, no motiva, no inspira”

Pedro Ferriz de Con, uno de los comunicadores que ha mostrado abiertamente su ideología en contra de la Cuarta Transformación, informó que ya no forma parte del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA) que busca sacar al presidente de Palacio Nacional.

A través de un video en vivo publicado en sus redes sociales, el presentador aseguró que siente un enorme respeto por el movimiento y toda la gente que creyó, pues aunque al principio parecían tener objetivos muy ambiciosos, se hizo un gran trabajo de la mano de su líder, el empresario Gilberto Lozano.

Lamentablemente, informó, hubo un momento clave para el debilitamiento de FRENAAA y fue durante el campamento que montaron en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, ya que se pudo ver un movimiento dividido, donde algunos permanecieron a pesar de las adversidades, y otros prefirieron retirarse, quitándole sentido a su lucha.

“A mí me tocó ir a visitar el campamento, palpar el entusiasmo de la gente que con todas las limitaciones del mundo se instaló, se quedó e hizo su parte por manifestar su desaprobación por este gobierno de AMLO”, confesó en su video.

La oposición en México está dividida

Sin embargo, dijo, fue un parteaguas porque desde entonces el movimiento cerro sus puertas y si no estabas con ellos, entonces estabas en su contra. Agregó que intentaron hacer una conciliación, pero no se pudo llegar al objetivo.

En este sentido, advirtió que su lucha, de manera personal, es una que incluye a todos los mexicanos que estén a favor de mostrar al mundo lo positivo que tiene la República, así como denunciar con argumentos que este es “el peor gobierno que le ha pasado a México en su historia”.

Pero en caso contrario, consideró, todos los grupos ahora se pueden ver aislados, segmentados, estigmatizados y hasta cierto punto, radicalizados. Puso el ejemplo no solo de movimientos sociales como FRENAAA o Sí Por México de Claudio X González, sino el de todos los partidos políticos de oposición que forman parte de la Coalición Va Por México.

“En el PAN no han hecho nada, en el PRI están hechos talco, en el PRD no se han movido. Va por México cada día es más pequeño y todos deberíamos de estar preocupados por hacer grupo”, advirtió.

Por lo anterior, aseguró que no vio en FRENAAA la intención de abrirse y mucho menos la “humildad” para consagrar un grupo más allá la diferencias que pudiera haber entre cada uno de los miembros, pues el propósito es el mismo: “sacar a México de este carril de socialismo, y sendero hacia el comunismo”.

“A FRENAA salen más personas de las que entran. Ya no ingresa gente nueva. Ese es el principio de un movimiento exiguo, que se está extinguiendo porque no ha logrado abrir sus puertas”, continuó.

Por último, agregó que ahora es momento de juntarse a favor del país, y en contra de la Cuarta Transformación, pero sobre todo ser humildes, pues aseguró que ve a todos los movimientos “con un tremendo protagonismo”.

“Si me quedo estático en FRENAAA, lo que estoy haciendo es nada”, cerró el comunicador. Amo a FRENAAA pero no puedo seguir ahí porque ya no sirvo de nada, no convoca, no jala, no motiva, no inspira”, concluyó.

