Ferriz de Con pidió a Carlos Salinas de Gortari “reaparecer” para frenar a Morena en 2024: “Pon tu granito de arena”

El periodista Pedro Ferriz de Con pidió al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) regresar a la vida pública del país con el fin de sacar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del poder en las elecciones presidenciales de 2024.

A través de sus redes sociales, el periodista compartió un video en donde hizo un llamado al expresidente para regresar a la vida pública del país con el fin de frenar la autodenominada Cuarta Transformación (4T), misma que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en los comicios de 2024.

No obstante, durante la grabación, Ferriz de Con enalteció algunos de las acciones que Salinas de Gortari llevó a cabo bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo, como lo fue la firma del Tratado del Libre Comercio (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, sin embargo, también dejó ver los claroscuros de su sexenio, entre los que destacó las acusaciones en contra de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente de México, por presunto enriquecimiento ilícito.

“Te convoco, como haré con otros, con unos no, con otros sí, te digo, sal de donde estés, en esa semipresencia, sal abiertamente y di que es un momento en el tenemos que olvidar todo, dejar todo atrás y empezar a convocar a la ciudadanía para que se una y en esta unidad en la que todos estaremos presentes, vayamos en contra de la Cuarta Transformación, pon tu granito de arena”, externó Ferriz de Con.

Finalmente, el periodista anunció el lanzamiento del sitio web mexicounido.org, plataforma que nos “unirá a todos los mexicanos independientemente de nuestra ideología”.

Cabe mencionar que a finales de julio, el periodista dio a conocer su salida de la organización civil opositora Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA) debido a que “no convoca, no jala, no motiva, no inspira”.

Y es que Ferriz de Con ha sido uno de los más férreos críticos a la administración del tabasqueño, así como a los funcionarios, militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que ha acusado a la 4T de ser “el peor gobierno que le ha pasado a México en su historia”.

“Si me quedo en FRENAAA lo que estoy haciendo es nada. Amo FRENAAA pero no puedo seguir ahí porque ya no sirvió de nada, no convoca, no jala, no motiva, no inspira”, sentenció en un material audiovisual que compartió en redes.

Además, criticó el papel que han desempañado los institutos políticos que conforman la coalición Va por México frente a las decisiones que del Ejecutivo, así como el actuar de Morena desde el Legislativo: “En el PAN no ha hecho nada, en el PRI están hechos talco, en el PRD no se han movido. Va por México cada día es más pequeño y todos deberíamos de estar preocupados por hacer grupo”.

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, publicada el pasado 27 de junio, Morena saldría triunfador en 2024 tras recibir el 43 por ciento de la intención del voto. Asimismo arrojó que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es la “corcholata” con mayor aprobación por contar con un 37 por ciento entre los simpatizantes del partido guinda y un 24 por ciento entre la población en general.

