La Academia 20 años: Los mejores memes que dejó la última expulsión

La salida de Eduardo fue una de las mayores sorpresas de la semifinal. (Fotos: Twitter/@spiderplay_ | La Academia)

Este fin de semana quedó todo preparado para la gran final de La Academia 20 años, el reality show de canto más importante de Tv Azteca, en la que podremos ver a Nelson, Mar, Cesia, Rubí y Andrés cantar para convertirse en la estrella de esta generación.

Como era de esperarse, la semifinal del concurso estuvo llena de grandes sorpresas y momentos memorables, incluidas las participaciones de OV7, Caló, Colette y Erika Alcocer como artistas invitados. Incluso Ana Bárbara, integrante del panel de jueces, engalanó el escenario en compañía de los alumnos para interpretar éxitos como Lo Busqué, Cómo me haces falta y Loca.

'La reina grupera' se llevó las ovaciones del público durante sus interpretaciones en la semifinal. (Foto: Twitter/@LaAcademiaTV)

Uno de los instantes de mayor emoción durante esta semifinal, la cual estuvo dividida en dos días, fue el anuncio de Nelson como primer finalista de esta generación.

Aunque los críticos no quedaron del todo convencidos con su interpretación de Lo que no fue no será, reconocieron el gran progreso que ha tenido el joven guatemalteco. Eso, sumado al incesante apoyo de sus fans, lo catapultó de manera directa a la gran final que se celebrará los días 13 y 14 de agosto.

Otro de los momentos que se llevó la total atención del público fue la súbita salida de Rubí durante el concierto 17 de este domingo, aparentemente a causa de un ataque de ansiedad. Afortunadamente, se mantuvo estable y logró regresar al foro sin ninguna complicación.

El anuncio de las y los finalistas causó un gran impacto

Indudablemente, las tensiones más fuertes se vivieron al terminar el concierto dominical, ya que se dio a conocer la lista definitiva de las y los finalistas del proyecto.

Gracias al apoyo del público, Nelson, Mar, Cesia, Andrés y Rubí podrán pisar el escenario de La Academia una vez más para ganarse el corazón del público y convencerlo su talento.

La permanencia de Rubí en el certamen fue una de las cosas más inesperadas, pues las encuestas previas no la posicionaban como una de las favoritas.

Captura: Twitter/@Lizbeth038177123

Su interpretación de Eres para mí durante el concierto 17 fue vista con buenos ojos por parte del panel de jueces, pero Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Ana Bárbara coincidieron en que no alcanzó el nivel necesario para estas alturas.

En este sentido, consideraron que su desempeño correspondía a lo que hubieran esperado durante el primer mes del concurso y, sin incluirla en su lista de posibles finalistas, le desearon mucho éxito en su carrera.

Sin embargo, la voz del público es la que cuenta, y gracias a ello, Rubí se ganó un lugar en la gran fiesta de La Academia 20 años.

Captura: Twitter/@HugoLacavex

Incluso, al escuchar la lista de finalistas y enterarse de la salida de Eduardo, Lolita Cortés se retiró el micrófono y abandonó el panel de jueces sin mencionar palabra alguna.

Captura: Twitter/@CacheuxMiguel

Y es que el cierre del decimoséptimo concierto dejó un sabor agridulce para los espectadores, pues si bien dejó todo preparado para la esperada final, Eduardo se convirtió en el último expulsado de esta generación.

El impacto de la noticia se acentuó fue aún mayor debido a las grandiosas críticas que recibió el originario de Tijuana, Baja California, quien consolidó su progreso en el concurso con una brillante interpretación de Hoy tengo ganas de ti, en la versión de Alejandro Fernández.

Captura: Twitter/@spiderplay_

Captura: Twitter/@Ma_Belen12

Captura: Twitter/@taikkun09

“Le pido al público que vote por Eduardo, él tiene que estar en la final, tiene que pelear por los primeros lugares. Eduardo es un artista, es un cantante” fueron las palabras que compartió Lolita Cortés como parte de sus observaciones.

Luego de que Yahir anunciara su expulsión, Ana Bárbara y Alexander Acha acompañaron al ahora ex académico a los camerinos, a donde se trasladó entre lágrimas.

