“Hay que echar a Morena”: Claudio X. González reprobó el gobierno de AMLO

El magnate volvió a criticar al mandatario (Fotos: Cuartoscuro)

El empresario Claudio X. González se volvió a lanzar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sentenció que el actual gobierno federal está reprobado en el ámbito económico al aumentar la pobreza en el país.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de la organización de oposición Sí por México mostró gráficas de un índice del 2020 que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en donde se observa que aumentó en la pobreza.

Ante lo cual, el magnate sentenció que dicha información es suficiente para “reprobar” a la Cuarta Transformación, debido a que, desde su perspectiva, fallaron en su principal cometido de apoyar a los que menos tienen, dentro de la sociedad, por lo que instó a la oposición a unirse para “echar” al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Palacio Nacional.

“Con esto es suficiente para reprobar a Morena como gobierno. Fallaron es su principal cometido. Para verdaderamente poner a los pobres primero, hay que echar a Morena de Palacio”, redactó este lunes 8 de agosto.

El empresario compartió una gráfica del 2020 para cuestionar a AMLO (Foto: Twitter/@ClaudioXGG)

Su mensaje estuvo acompañado por una infografía que compartió el Coneval, en donde se detalló que de 2018 a 2020 aumentó la pobreza 2.9 puntos porcentuales, ya que en el año que ingresó el tabasqueño a la Presidencia de la República se ubicaba en 49.9%; no obstante, para 2020 ya se encontraba en 52.8 por ciento.

Por otro lado, en el mismo periodo de tiempo, también aumentó la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, pues en 2018 solo el 14% de la población entraba en ese rubro; sin embargo, para 2018 ya se encontraba en 17.2 por ciento.

No obstante, también aumentaron los porcentajes de pobreza extrema, de población vulnerable por carencia sociales, así como vulnerable por ingresos; finalmente, también mostró una baja porcentual en la ciudadanía que se caracteriza como no pobre y no vulnerable.

Dentro de todos los tipos de población que se analizaron, se explicó que los bienes y servicios que más se han visto afectados son el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios públicos, así como el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

El Coneval dio a conocer sus análisis de pobreza en México (Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Taos)

Desde el pasado 31 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer que de 2008 a 2020 el número de personas en situación de pobreza extrema en México aumentó 2.1 millones, con lo que suman un total de 10.8 millones de personas que viven está situación.

En entrevista para Radio Fórmula con el periodista Joaquín López-Dóriga el pasado 29 de julio, el secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz, indicó que en ese mismo periodo de tiempo tres carencias a nivel nacional aumentaron: alimentaria, rezago educativo y el acceso a servicios de salud.

El encargado de la institución explicó que los más de 8 mil programas sociales que han implementado los tres niveles de gobierno contuvieron el aumento de la pobreza en México.

Asimismo, de acuerdo con los Resultados de pobreza en México 2020 a nivel nacional y por entidades federativas, las cifras registradas mostraron un incremento de dos puntos porcentuales, derivado de la afectación socioeconómica por la pandemia de COVID-19 durante 2020.

SEGUIR LEYENDO: