Javier Lozano defendió a Anaya y a Meade tras señalamientos de AMLO: “Ellos sí conocen la Constitución”

El panista estalló contra López Obrador (Fotos: Youtube/CUARTOSCURO)

Javier Lozano, ex secretario de Trabajo y Prevención Social (STPS), salió en defensa del panista Ricardo Anaya y el priista José Antonio Meade luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmara que ambos habrían rechazado la contratación de médicos cubanos si hubieran ganado la presidencia en 2018.

A través de su cuenta oficial de Twitter, plataforma en donde suele expresar su descontento hacia la administración del tabasqueño, así como su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T); el militante de Acción Nacional (PAN) aseguró que los ex candidatos a la presidencia “tienen empatía hacia nuestro personal médico”.

“¡A huevo! Ellos sí conocen la Constitución y las leyes que de ella emanan, además de que tienen empatía hacia nuestro personal médico”, escribió Lozano Alarcón tras reaccionar a las declaraciones de López Obrador.

Y es que durante su conferencia de prensa realizada desde Manzanillo, Colima este sábado, el titular del Ejecutivo volvió a defender la contratación de médicos cubanos, pues argumentó, de nueva cuenta, que en México existe un déficit de especialistas.

Lozano defendió a Anaya y Meade (Foto: Twitter)

Asimismo, el tabasqueño señaló que si José Antonio Meade o Ricardo Anaya hubieran llegado a Palacio Nacional en 2018, ambos rechazarían la contratación médicos cubanos, por lo que celebró que el pueblo le dio el triunfo, ya que consideró que con la llegada de los especialistas extranjeros se cumple con la voluntad popular de garantizar el derecho a la salud.

“Siempre vamos a respetar el derecho a disentir, pero yo soy el Presidente elegido por el pueblo para llevar a cabo una transformación. Si hubiese ganado Meade o Anaya, pero más Anaya, estaría en la misma postura, rechazando que vengan médicos cubanos. Nosotros ganamos y venimos de un poder popular, pues queremos democracia y poder para el pueblo”, declaró el titular del Ejecutivo desde Colima el pasado 6 de agosto.

De acuerdo con el Gobierno Federal, Colima tiene cubierto más del 80 por cierto de cobertura de médicos y médicas especialistas, 729 trabajadores y trabajadoras han iniciado el proceso de basificación y se han capacitado al 100 por ciento de personal de hospitales y unidades de salud.

AMLO insistió en la contratación de médicos cubanos (Foto: AP)

Por otra parte, este domingo 7 de agosto, López Obrador declaró que una de las medidas del Plan de Salud será la erradicación de la figura del “cuadro básico” de medicamentos, esto, como un esfuerzo por resolver el desabasto de fármacos, situación que ha sido evidenciada por el bloque opositor.

Según con el tabasqueño, eliminar el cuadro básico e instaurar la distribución de cualquier tipo de fármaco en los hospitales permitirá que a la o el paciente se “surta” sus recetas en instituciones en donde el propio Estado subsidie sus necesidades.

“Nada de cuadro básico. Ya no quiero que se repita esa palabra o frase. No. Todas la medicinas. Es garantizar lo que establece el artículo 4to Constitucional: el derecho del pueblo a la salud. La salud no es un privilegio, es un derecho”, externó el tabasqueño.

Otra de las medidas que forman parte del Plan de Salud IMSS-Bienestar es la contratación de médicos especialistas para abastecer todos los hospitales de la República, por lo que, de manera enfática, insistió que México necesita de los cubanos: “Hay algunos conservadores que no les gusta traer especialistas. de una vez les digo: aquí en Colima van a estar trabajando 55 especialistas del pueblo hermano de Cuba”.

