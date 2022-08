“Ya no estás sola”: Sol Sánchez asumió la defensa de la menor acusada por presunto homicidio en Parral

La coordinadora de Movimiento Ciudadano se encargará de brindarle terapia psicológica y legal. (Foto: Twitter/@SolSanchezMX)

Sol Sánchez de Lozoya, la coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), se comprometió a brindarle asesoría legal y ayuda psicológica a la menor de 14 años, N.P.C.C, acusada por presunto asesinato de un hombre identificado como José Luis Salas Valencia de 35 años.

La Coordinadora, informó de manera oficial que asumirá la defensa de la menor detenida el pasado lunes en Parral, además de cubrir todos los gastos para la terapia que requiera. Además de garantizar el cumplimiento de todos sus derechos, como lo es el acompañamiento permanente por especialistas en el desarrollo infantil y supervisará que alguien de su confianza se mantenga con ella durante el proceso legal.

“No la abandonaremos en estos momentos difíciles, los parralenses debemos ser solidarios con las familias que viven algún caso crítico”, aseguró la líder Sol Sánchez.

Fue a través de su cuenta de Twitter que reiteró su promesa con la acusada, así como con todas las mujeres de Parral, Chihuahua que se encuentren en situaciones complicadas o de violencia.

Sol Sánchez va a defender a la niña hasta el fin porque “ningún pedófilo de 35 años que esté con una niña de 14 es inocente". (Foto: Twitter/@SolSanchezMX)

“Quiero decirte, aunque no digo tu nombre porque eres menor, que tendrás la mejor defensa de eso me encargo yo. Que tendrás la mejor ayuda psicológica. Quiero decirte que estoy aquí para lo que necesites, si quieres hablar conmigo o si quieres compartir el silencio. Estaré aquí a cualquier hora. Vamos a cambiar tu destino si me das la oportunidad, ya no estás sola. Y hago extensivo a las mujeres parralenses o de la región que estén pasando por una situación difícil en lo que pueda ayudar cuenten de la manera más incondicional conmigo”, apuntó.

A través del proceso legal, Sol Sánchez confía en que se podrá demostrar que el entorno de pobreza, abuso y vulnerabilidades en donde se desarrollaba la víctima, fueron un factor clave que la llevaron a entrar en tan terrible situación. Asimismo, sostiene que la menor solamente hizo lo que estuvo en sus manos para defenderse y que por tal motivo la va a defender, porque “ningún pedófilo de 35 años que esté con una niña de 14 es inocente”, aseveró.

De igual manera, la coordinadora señaló un factor muy importante dentro de la sociedad, el cual refiere que en México, por ejemplo se ha normalizado el abuso a menores disfrazándolo de relaciones amorosas con adultos. Un enfoque bastante preocupante, ya que es una manera de revictimizar, en este caso a la niña y en general a todas las mujeres que enfrentan algún tipo de violencia.

La menor acusada de asesinato

Agentes del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, acusaron a la menor de iniciales N.P.Ch.C., de 14 años de edad, por el delito de homicidio calificado.

Imagen de referencia. El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia. (Foto: archivo)

La noche del pasado 1 de agosto, en un domicilio de la colonia Solidaridad, en la ciudad de Parral, la imputada acuchilló al hombre identificado como José Luis S.V. Según primeras investigaciones, la niña y el hombre discutieron acaloradamente, momento en que la menor empuñó el arma blanca y lo lesionó en el pecho, provocándole la muerte a consecuencia de choque hipovolémico.

Momentos después, la adolescente fue detenida por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes la pusieron a disposición de esta representación social. Por lo que se le impuso la medida cautelar de internamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI) número 1 de la ciudad de Chihuahua.

