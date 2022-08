¿Quiere ganar dinero con monedas?, tips para principiantes

Eneas Mares, coleccionistas de billetes y monedas. (infobae)

En este espacio hemos cuestionado constantemente los precios exorbitantes en los que se venden las monedas en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, especialmente las conmemorativas de 20 pesos. Sin embargo, nunca o casi nunca se cuestiona a su competencia directa, eBay.

¿Cuál es la razón? La respuesta es simple: credibilidad y control. Encontramos precios más justos y realistas en eBay que en Mercado Libre. Por ejemplo, podemos ver ofertas totalmente fuera de la realidad como la moneda conmemorativa del centenario del fallecimiento de Emiliano Zapara Salazar en 100,000,000 de pesos como precio máximo, mientras que en eBay, la misma moneda se vende en 1,034.22 pesos.

Vender monedas en eBay no es difícil. La creación de una lista de eBay precisa y de calidad para las monedas que se venderán es esencial para construir una buena reputación y obtener el mejor precio. Si lo hace bien, usted obtendrá más dinero por sus monedas en eBay que si las vende en alguna tienda numismática o en alguna convención de la Sociedad Numismática de México (Sonumex).

Algunas monedas de 20 pesos son las que se venden a precios altos. (Infobae)

Pero, a diferencia de Mercado Libre, colocar monedas en eBay no es gratis. Hay tarifas de listado, tarifas de envío y tarifas de valor final que se basan en el precio de venta final del artículo. Además, hay tarifas de pago si usa PayPal. Por lo tanto, debe seleccionar con cuidado qué monedas va a vender en eBay.

Tips para principiantes

Si usted heredó una colección de monedas o es nuevo en el arte de la numismática, le recomiendo que dedique un tiempo aprendiendo sobre las monedas antes de comenzar a venderlas. Esto le ayudará a evitar algunos de los escollos que cometen los coleccionistas novatos al vender las monedas. Además, le sugiero tomarse su tiempo para organizar su colección de monedas antes de comenzar a ponerlas a la venta en eBay.

Si nunca antes vendió en eBay, comience vendiendo monedas de bajo valor antes de vender las más cotizadas. Una vez que haya construido una reputación como vendedor confiable, puede comenzar a vender sus monedas de mayor valor. Además, si comete un error, no le costará una moneda de alto valor. Venda alrededor de 10 a 20 monedas de bajo valor antes de comenzar a vender monedas de valor intermedio y alto.

Empiece su negocio vendiendo monedas de baja denominación. (Infobae)

Asimismo, identifique la moneda que va a vender y obtenga un valor aproximado del precio mayorista de la moneda. Utilice el North American Coins & Prices y el Catálogo General de Monedas de México, los cuales brindan los precios promedio que los distribuidores pagan por las monedas mexicanas. Los precios mayoristas suelen ser del 50% al 70% de lo que se indica en las guías electrónicas como Numista y Ucoin.

Y finalmente, no sobrevalore sus monedas. No cometa el error de algunos vendedores en Mercado Libre. Si los compradores potenciales creen que la moneda está sobrevaluada, evitarán hacer una oferta, lo que resultará en un precio final más bajo o tal vez la moneda ni siquiera se venda. Además, no generará la confianza de los posibles compradores en eBay. Esto es más importante si planea vender monedas de mayor valor. Si un comprador no confía en usted, no estará dispuesto a correr el riesgo de comprarle una moneda valiosa en el futuro.

