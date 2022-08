Motociclista dio “ride” a policía de la CDMX para que pudiera alcanzar a presunto delincuente

(Foto: Captura de pantalla)

El video de un motociclista dando el “ride” a un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adjunto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ha ganado gran simpatía en redes sociales, pues demostró cómo los civiles están dispuestos a ayudar a las autoridades a hacer su trabajo contra la delincuencia

En TikTok el usuario @fernandoortiz073 compartió en su perfil lo ocurrido el pasado 30 de julio en calles de la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

Hasta la publicación de esta nota, el video del usuario Fernando Ortiz alcanzó más de 3.8 millones de reproducciones, a pesar de que apenas supera los 6 mil seguidores. También sumó centenas de comentarios.

Aunque al inicio de la grabación parece que el oficial está persiguiendo al motociclista, rápidamente todo cambia, pues se sube al vehículo que le da un “aventón” hasta un domicilio.

(Foto: Captura de pantalla)

Ante la mirada de los ciudadanos, el paso de los vehículos y hasta de una patrulla del programa Blindar BJ, el motociclista ayudó al policía a avanzar rápidamente. Aunque no se escuchan las voces de los protagonistas se observan ademanes que denotan la solicitud del paso de los conductores.

Tras 40 segundos, el uniformado baja de la motocicleta y corre a toda velocidad hacia la entrada de un domicilio que parece ser un local comercial de la marca de pollos Bachoco.

En los últimos segundos, antes de que el motociclista volviera a avanzar, se alcanza a ver que el policía detiene a un hombre con playera blanca y pantalón color beige.

Se desconoce si esa persona era un presunto delincuente así como el probable delito que cometió, no obstante, en redes sociales los usuarios han felicitado al equipo improvisado.

(Foto: Captura de pantalla)

“Muy buena acción en apoyar, así como hay uniformados pésimos, también hay uniformados que en la batalla queman hasta el último cartucho”, “Todavía hay gente que ayuda al Bien, GRACIAS, yo siempre me he preguntado porque la policía en México no lleva cámaras como en USA?” y “Y si era ese vato o terminaron agarrando a otro”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Por su parte, la SSC capitalina no ha señalado si alguno de sus elementos recibió ayuda de un ciudadano para lograr la captura de un presunto delincuente.

Policía golpeó y asfixió con bolsa de plástico a detenido

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación en relación a un video que circuló en redes sociales en donde se observa a un presunto policía torturando a un detenido dentro de una patrulla.

(Foto: Captura de pantalla)

La grabación de un minuto y ocho segundos de duración causó indignación entre quienes lo vieron, ya que se ve claramente cómo un hombre, quien está detenido en un vehículo, es golpeado en la cabeza y asfixiado con una bolsa de plástico en múltiples ocasiones.

Fue el periodista Jorge Becerril quien compartió las crudas imágenes, señalando que es un elemento de la SSC quien está torturando a un hombre, aparentemente para obtener una confesión.

Ante esos hechos de tortura policíaca documentados en video, la SSC informó que la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría inició la carpeta de investigación para identificar a los oficiales involucrados, la fecha y el lugar en que ocurrieron los hechos.

