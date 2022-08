“El cacique de Huixquilucan”: Epigmenio Ibarra arremetió contra Enrique Vargas, candidato del PAN en Edomex

El simpatizante de la 4T aseguró que Enrique Vargas es un "cacique". Esto luego de que se reunió con Enrique Peña Nieto (Fotos: CUARTOSCURO)

Este 5 de agosto, Enrique Vargas fue confirmado como el candidato de Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México (Edomex). La decisión no ha estado exenta de crítica por parte de personajes de la oposición, como el productor Epigmenio Ibarra.

Los opositores a la Cuarta Transformación (4T) llamaron “delincuente electoral” a Delfina Gómez, candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Por su parte, Ibarra aseguró que Vargas es un “cacique”.

Tal como acostumbra, el simpatizante de la 4T utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra uno de los partidos contrarios a Morena. En esta ocasión señaló al ex presidente municipal de Huixquilucan por su cercanía al ex mandatario nacional, Enrique Peña Nieto.

Epigmenio Ibarra tundió a Enrique Vargas en Twitter (Captura: @epigmenioibarra)

“Enrique Vargas, el cacique de Huixquilucan, ¿es el que fue por la ´bendición´ de Peña Nieto a Madrid?”, dijo en un tuit el polémico periodista.

Con este comentario, el productor hizo referencia a un viaje que el aspirante a gobernador hizo a Madrid, España recientemente. Durante su estancia en el país europeo, Vargas se reunió con el predecesor de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que se dio a conocer la reunión, corrió el rumor de que el panista había viajado a Europa para recibir la aprobación de Peña Nieto en sus aspiraciones de llegar a ser dirigente del Edomex. Cabe recordar que Peña dirigió al bastión priista antes de llegar a la presidencia de México.

Marko Cortés defendió a Enrique Vargas, luego de que este se reunió con Peña Nieto (Fotos: Twitter)

En aquella ocasión, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, salió en defensa de Vargas. Durante un evento partidista, aseguró que el encuentro entre quien fuera presidente de México y el diputado local fue fortuito.

“Vi en medios de comunicación el trascendido. De inmediato le pregunté a Enrique y me dijo: ‘Efectivamente fui a Madrid a llevar a mi hija a estudiar y, en un lugar público, se generó un encuentro casual’”, explicó el líder albiazul.

Sin embargo, la explicación de Cortés no frenó las críticas en contra del candidato, quien se enfrentará a Delfina Gómez en las elecciones del 2023. Fue bajo ese tenor que Epigmenio Ibarra arremetió en su contra.

Pero, el aliado de Morena no ha sido el único en criticar la decisión que el PAN tomó de dar la candidatura al ex titular del gobierno de Huixquilucan. Incluso uno de los ex presidentes panistas mostró inconformidad con el precipitado anuncio de la candidatura de Vargas.

Enrique Vargas Del Villar se dijo listo para enfrentar a Delfina Gómez (Foto: Twitter / @EnriqueVargasdV)

Fue en redes sociales que Felipe Calderón aseguró que la dirigencia de la bancada blanquiazul está cometiendo una “bajeza”. La crítica se debió a que, al anunciar a Enrique Vargas como candidato del PAN, el partido eliminó la posibilidad de competir en alianza.

“Increíble la bajeza que está fraguando la dirigencia del PAN @AccionNacional, al sabotear las posibilidades de una alianza en el Estado de México”.

Pese a todo esto, Vargas se dijo listo para enfrentar a su contrincante morenista. En su cuenta oficial de Twitter aseguró: “En @AccionNacional estamos listos para ganarle a Delfina en cualquier escenario. Será una contienda en la que triunfaremos por la experiencia de buen gobierno, contra la incapacidad y la corrupción”.

Con este mensaje arremetió contra Delfina Gómez, que también fue atacada por Marko Cortés. El líder panista acusó a la morenista de robar dinero de los trabajadores mientras estaba al frente del gobierno de Texcoco, para financiar a la bancada guinda a cambio de la gubernatura del estado.

