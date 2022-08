Los mejores memes que dejó Samuel García tras culpar a Julión Álvarez por la escasez de agua en NL

Samuel García indicó que hay personas que se bañan escuchando a Julión Álvarez y los usuarios crearon divertidos memes (Foto: Twitter)

Luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reclamó a los ciudadanos por “gastar el agua” al bañarse dos veces al día mientras escuchan al cantante mexicano del género regional, Julión Álvarez, las críticas y burlas no han dejado de llover.

Y es que este 3 de agosto el mandatario estatal “regañó” a los ciudadanos y a los medios de comunicación por presuntamente no hablar del cuidado del agua, pues aseguró que ese tema no da para una “nota”, ya que conlleva una responsabilidad para la comunidad y no para su administración.

Los memes de Samuel García tras culpar a Julión Álvarez por la escasez de agua (Foto: Twitter)

Los memes que dejó Samuel García tras culpar a Julión Álvarez por la escasez de agua en NL (Foto: Twitter)

En rueda de prensa, el gobernador señaló que las personas tampoco centran su atención en la crisis de agua que sufre el norte del país, donde incluso, afirmó, los golpes de calor han causado muertes, y solo critican la sequía que vive Nuevo León.

“Nadie habla de la demanda (...) ¿Dónde están los comentarios y reacciones de la demanda?, ¿por qué obligan al gobierno a llegar a los 17 mil litros por segundo y no hablamos de que la comunidad reduzca a los 14 mil, que la ciencia recomienda?”, sentenció el mandatario estatal.

Usuarios se burlaron de Samuel García (Foto: Twitter)

El fragmento de la rueda de prensa se viralizó en redes sociales, provocando las burlas y memes de los usuarios (Foto: Twitter)

En este sentido, el gobernador García Sepúlveda cuestionó las acciones de los ciudadanos para reducir su consumo de agua, ya que, acusó, hay muchas personas que se bañan dos veces al día o escuchan a Julión Álvarez mientras se duchan.

“¿Qué modificación está haciendo el regio, el neolonés? (...) ¿Cómo es posible que haya personas que se bañan dos veces al día o cantan Julión Álvarez en la regadera? Ya no da, ni va a dar”

Las declaraciones de Samuel García provocaron las burlas y memes de los usuarios (Foto: Twitter)

El fragmento de la rueda de prensa se viralizó en redes sociales, provocando las burlas y memes de los usuarios.

“Con Julión Álvarez no hdtpm”

Las declaraciones de Samuel García provocaron las burlas y memes de los usuarios (Foto: Twitter)

Entre las publicaciones, varios internautas aseguraron que las únicas personas que pueden bañarse dos veces al día son el mandatario federal y su esposa, Mariana Rodríguez, ya que, recordaron, la mayoría de las colonias de la entidad no tienen agua.

“Al gobernador Samuel García se le ve bien bañado en las mañanas y por las tardes postea que va al gimnasio. Se baña dos veces por lo menos. Traer a Julión Álvarez en la cabeza, lo que quiere decir que al menos una vez él ha cantado una canción de Julión bañándose”, escribió un cibernauta.

Usuarios se burlaron de Samuel García (Foto: Twitter)

Las declaraciones del gobernador provocaron las burlas y memes de los usuarios (Foto: Twitter)

Algunos usuarios de la red imaginaron cómo sería la reacción del cantante mexicano al enterarse que, “por su culpa”, Nuevo León sufre una grave crisis de agua. Mientras que otros corrigieron a Samuel García sobre la música que escuchan mientras está en la ducha.

“Ahí sí le voy a quedar mal mi no tan querido gobernador... Yo no me baño cantando las de Julion Álvarez... Pero sí las de La Oreja de Van Gogh”, “Pobre de Julion Álvarez, apenas acaban de subir su música a las plataformas y ya lo quieren prohibir porque por su culpa los regios se tardan más en bañarse por cantar sus canciones” y “Cómo que ya no me podré bañar con canciones de mi marido Julión Álvarez, Samuel García”, fueron algunas de las respuestas.

Su declaración provocó las burlas de los usuarios (Foto: Twitter)

“Samuel García tiene como narrativa política culpar a la gente para no señalar con nombre y apellido a los responsables: a sus dueños que lo impusieron. Miren que decir que la gente canta rolas del Julión Álvarez bajo la regadera durante horas. Claro, no es él, somos nosotros”

SEGUIR LEYENDO: